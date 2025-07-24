小四女童網戀誤入陷阱遭威脅拍私密照 母發現後報警

小四女童「小藝」玩線上遊戲時，認識自稱「幻影」的男網友，兩人互動頻繁，隨著聊天次數增加，以男女朋友互稱，未料幻影竟要求小藝拍攝私密照，當作情侶互動，還傳露骨訊息，讓小藝深感害怕，最後小藝向媽媽坦白，媽媽帶著女兒報警處理。

屏東縣政府社會處指出，類似小藝的案件，近五年來因網路犯罪導致兒少遭受性剝削案件數逐年增加趨勢，根據統計2022年79件、2023年92件，去年2024年來到新高117件，也因為隨著手機的方便性，讓私密影像傳送的案件增加不少。

社會處社工科分析，去年2024年117件，以社群網站（如Facebook、Instagram、Twitter、Dcard）為最主要管道，共46件；其次通訊軟體（如Line、Messenger、Telegram）共42件；網路遊戲及相關平台亦不容忽視，達28件，居第三位。

社會處表示，數據顯示，青少年在日常使用網路平台，隨著社群媒體、即時通訊軟體與短影音平台（如Instagram、TikTok、小紅書等）的盛行，青少年沉浸網路世界時間愈來愈長，卻也暴露於網路詐騙、個資外洩、不當交友及性剝削等高度風險。

現為暑假期間，為確保青少年網路使用安全，社會處呼籲，家長和青少年要提高警覺，家長平時應多關心家中未成年兒少網路使用情形，平時亦可透過新聞媒體與實際案例，協助兒少建立正確網路使用，提升青少年自我保護能力與危機辨識意識。