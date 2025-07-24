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台中男警偷拍網紅女警性愛片 小圈子販售給百名網友賺30萬遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台中男警和網紅女警交往期間涉偷拍性愛過程，分手後剪輯濃縮成約13分46秒精華片段，刊登廣告「女上位也搖賣力，不愧是有在練twerk的人」又以3千元在網路論壇小圈子販售給網友，獲利約30萬元。台北地檢署日前偵結，依無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴男警。

起訴指出，男警、女警2021年3、4月交往1個月，男警未經女方同意在北市東區的旅館以手機偷拍兩人性愛過程。受害女警收到網友訊息，告知她Telagram群組「內鬼」刊登廣告販售她的性影像，女警持網址的性影像擷圖3張至婦幼隊報案。

檢方查出，男警2024年5月27日在Telagram群組「內鬼」刊登廣告「＃警花風雲錄 謎題之音：（限時販賣一周小澤年度力作）IG擁有高達近10萬粉絲網美，職業還是人民保姆呢，居然是隻白虎母狗，屁股翹高高撐好等人操叫聲，也像母狗一樣大聲，女上位也搖賣力，不愧是有在練twerk的人，奶頭很翹很挺叫聲很騷」

男警又以「健身教練阿澤」在網路論壇「小圈子」涉販賣性影像，標題「這不是大物什麼才是大物，限時販售一週」以498圖幣（約新台幣3千元）販賣13分46秒的性愛片，約百名網友付費下載觀覽，不法獲利約新台幣30萬元。

北檢2024年6月6日搜索男警位於台中辦公處所，查扣手機、隨身碟和行動硬碟、遠程無線攝影機等物。檢方日前偵結，痛批男警身為執法人員知法犯法、敗壞官箴，依刑法無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴，建請法院量處適當之刑。

台中男警涉偷拍網紅女警性影像、販售賺30萬，遭檢方依3罪嫌起訴。示意圖/聯合報系資料照片
台中男警涉偷拍網紅女警性影像、販售賺30萬，遭檢方依3罪嫌起訴。示意圖/聯合報系資料照片

女警 偷拍 性愛

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