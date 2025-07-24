新北某整復負責人涉不當肢體接觸2女學員 檢依性騷防治法起訴

新北市板橋區陳姓整復負責人利用教學期間，涉性騷2名女學員，陳男事後否認犯行，新北地檢署檢察官未採信陳男說詞，近日依涉犯性騷擾防治法起訴。

根據起訴書，陳男去年間進行整復教學時，伸手拍打1名女學員，之後陳男假意教導該名女學員扭轉身體角度，抓碰其側腰。另外，該名女學員練習整復手法時，陳男趁機從女學員後方往前環抱，將臉部靠近女學員頭部旁，並伸手壓住其手掌。

今年1月間下午，陳男再趁另名女學員趴在按摩床上示範頸部整復後，陳男以假意示範方式，性騷擾得逞。

陳男在偵查中否認犯行，辯稱他的動作沒有性騷擾意圖，是因為右眼視力減退，視網膜剝離開過刀，所以走路手會靠一邊或手要扶著走。

多名證人證述，目睹陳男拍打、環抱、摟腰等不必要動作，且陳男不會對男學員做類似舉動，甚至行為愈來愈誇張，因此學員間有討論協助2名女學員減少跟陳男接觸。

另有證人表示，陳男可以騎車，且擔任勞動部講師時，也是自行開車來回，根據觀察，陳男走路正常、不需要攙扶等。

新北地方檢察署檢察官未採信陳男說詞，依涉犯性騷擾防治法之乘機性騷擾罪嫌起訴陳男。檢方表示，陳男對2名女學員所犯罪嫌間，犯意各別，行為互殊，建請法院予分論併罰。