台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

台中楊姓補習班負責人兼教師趁少女來上課時，至少2度手伸進她褲管摸下體、臀部及襲胸，對方坦言「嚇到不知如何反應」，回家才向家長哭訴遇害，楊犯後矢口否認；法院查，少女指證歷歷，短褲內側採到楊的DNA是強而有力的證據，依2個強制猥褻罪判他2年，可上訴。

檢警調查，楊男2023年10月3日下午6點多見少女獨自在補習班1樓用餐，就伸手進她褲管內撫摸下體、臀部，對方過度驚嚇一時不敢開口求救，只能閃躲、夾緊雙腳抗拒，仍慘遭楊猥褻得逞。

同月7日時，楊又以少女的教材和其他學生不同為由，要求她在1樓櫃檯寫考卷，卻趁機坐到她旁邊又以同樣方式伸手進褲管撫摸肚子，試圖向下摸其私處，經少女閃躲後又朝她襲胸。

台中地院審理時，楊矢口否認犯行，辯稱從沒對少女猥褻，沒有單獨輔導過她；少女證稱，前後遭楊男手伸進褲管摸下體、肚子及胸部，都是因為有其他學找他才停手，並坦言自己「嚇到不知該如何反應。」

法院比對少女證詞，發現她前後說法一致，無重大瑕疵，講到激動處更哽咽、啜泣，顯見她親身經歷，身心確實嚴重受創，所言非假；少女家長也說，女兒下課後情緒低落，詢問下才說出遇害過程並大哭。

另外，少女報案當天隨即赴醫院驗傷、採證，其短褲「內側」也採集到楊男的DNA，堪認是少女指控內容強而有力的補強證據。