快訊

洗頭時掉一堆頭髮正常嗎？一天掉多少根算多？洗護髮5習慣減少脫髮量

黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

花錢消災！哥倫比亞大學付近60億罰款與川普政府和解

聽新聞
0:00 / 0:00

台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓補習班負責人兼教師趁少女來上課時，至少2度手伸進她褲管摸下體、臀部及襲胸，對方坦言「嚇到不知如何反應」，回家才向家長哭訴遇害，楊犯後矢口否認；法院查，少女指證歷歷，短褲內側採到楊的DNA是強而有力的證據，依2個強制猥褻罪判他2年，可上訴。

檢警調查，楊男2023年10月3日下午6點多見少女獨自在補習班1樓用餐，就伸手進她褲管內撫摸下體、臀部，對方過度驚嚇一時不敢開口求救，只能閃躲、夾緊雙腳抗拒，仍慘遭楊猥褻得逞。

同月7日時，楊又以少女的教材和其他學生不同為由，要求她在1樓櫃檯寫考卷，卻趁機坐到她旁邊又以同樣方式伸手進褲管撫摸肚子，試圖向下摸其私處，經少女閃躲後又朝她襲胸。

台中地院審理時，楊矢口否認犯行，辯稱從沒對少女猥褻，沒有單獨輔導過她；少女證稱，前後遭楊男手伸進褲管摸下體、肚子及胸部，都是因為有其他學找他才停手，並坦言自己「嚇到不知該如何反應。」

法院比對少女證詞，發現她前後說法一致，無重大瑕疵，講到激動處更哽咽、啜泣，顯見她親身經歷，身心確實嚴重受創，所言非假；少女家長也說，女兒下課後情緒低落，詢問下才說出遇害過程並大哭。

另外，少女報案當天隨即赴醫院驗傷、採證，其短褲「內側」也採集到楊男的DNA，堪認是少女指控內容強而有力的補強證據。

法院審酌，楊男利用少女來補習機會，對她猥褻造成心理健康、人際交往有負面影響，且楊犯後否認，至今沒和少女和解、賠償，依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他1年、1年6月，應執行2年。

楊姓補習班負責人2度對班上少女猥褻，法院判楊男2年徒刑。示意圖／ingimage
楊姓補習班負責人2度對班上少女猥褻，法院判楊男2年徒刑。示意圖／ingimage

DNA 猥褻 補習 證據

延伸閱讀

惡狼尾隨少女勒頸性侵…想砸磚石殺人滅口 她痛訴「一輩子的傷害」

不顧爸爸反對...北市少女找前男友復合 竟遭社區警衛性侵得逞

影／找中輟少女設局仙人跳還強拍裸照 竹聯幫明仁會6惡煞遭逮

北京少女遭陌生男騎車狂追兼迫出車路 外賣員上前阻止獲表彰

相關新聞

台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

台中楊姓補習班負責人兼教師趁少女來上課時，至少2度手伸進她褲管摸下體、臀部及襲胸，對方坦言「嚇到不知如何反應」，回家才向...

高雄捷運美麗島站現狼踨 通緝犯竟偷拍男子如廁

待業中的何姓男子昨天在高雄捷運美麗島站男廁，以手機涉嫌偷拍正在如廁的男子，男子發現追出，在車站出口壓制何男。警方到場逮捕...

知名導演涉嫌硬上女友人 遭訴強制性交…法院命限制出境出海

國內某知名謝姓導演涉嫌硬上女性友人，遭檢方依強制性交罪嫌起訴，台中地院審理時謝均否認犯行，中院辯論終結後，以謝嫌疑重大、...

惡狼尾隨少女勒頸性侵…想砸磚石殺人滅口 她痛訴「一輩子的傷害」

花蓮縣男子陽慶皇前年假裝問路，強拉一名17歲少女進草叢並性侵得逞，再將少女載至河堤涵洞，以電纜線緊勒脖子、拿磚石企圖砸向...

女剪接師入住北市青創社宅拍A片遭調查 住都中心7月底終止契約

北市青年社宅二期日前被議員爆出淪為AV色情影片拍片場，經查住戶竟是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，市長蔣萬安下...

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱沒什麼大不了秒遭痛毆

新北市某高職發生廁所偷拍案，謝姓幫派大哥的高二女兒在校內上廁所時遭同班陳姓男學生偷拍，校方進行校安通報並報案。雙方家長到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。