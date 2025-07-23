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知名導演涉嫌硬上女友人 遭訴強制性交…法院命限制出境出海

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內某知名謝姓導演涉嫌硬上女性友人，遭檢方依強制性交罪嫌起訴，台中地院審理時謝均否認犯行，中院辯論終結後，以謝嫌疑重大、所犯3年以上重罪，裁定他限制出境、出海，謝不服抗告，主張自己遵期到庭、無逃亡可能，台中高分院認為無理由，駁回抗告。

台中地院指出，謝男審理時均否認犯罪，但根據檢方起訴事證，謝涉犯強制性交罪嫌，嫌疑重大，加上他犯後有多次出境紀錄，且涉犯罪輕3年以上10年以下之罪，刑度非輕，且謝自陳2017年至今均在上海工作，生活領域主要在中國，堪認其有長期在海外經濟能力。

中院說，為確保本案程序、判決確定後執行，裁定謝6月24日起限制住居及出境、出海8月。

謝不服提抗告，主張自幼在我國求學、生活，近年因工作常前往上海，但並無置產或成家，他定期也回台中探視，生活重心在國內，自己僅是一般藝術工作者非台商，無潛逃能力，且自本案後都遵期到庭接受調查、審理，未曾被羈押，殊難想像為何辯論終結後，突遭認定有「逃亡之虞。」

謝認為，中院基於單純揣測、空泛或推想，無任何合理依據，僅憑他「否認犯行」、「多次前往大陸工作」就限制出境、出海，他擔任導演、藝術總監、DJ或舉辦派對，今年7、8月都有多場活動邀約，限制出境造成他經濟損失、違約，請求撤銷。

台中高分院認為，中院原裁定適法，且對謝男限制住居及出境、出海，相較更嚴重的羈押而言，已屬輕微，無違反比例，且案件訴訟有浮動性，應考量當事人心態隨訴訟發展變化可能，加上被告恐面臨長期監禁心生畏避，其未必能坦然接受刑罰。

台中高分院也說，根據我國司法實務經驗，就算被告偵、審時都遵期到庭，國內尚有家人，仍有不顧棄保潛逃出境情況，認為原裁定無不當，駁回謝抗告，不得再抗告。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

辯論 上海

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