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惡狼尾隨少女勒頸性侵…想砸磚石殺人滅口 她痛訴「一輩子的傷害」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

花蓮縣男子陽慶皇前年假裝問路，強拉一名17歲少女進草叢並性侵得逞，再將少女載至河堤涵洞，以電纜線緊勒脖子、拿磚石企圖砸向少女，經對方苦苦哀求才罷手，少女控訴「這是她一輩子的傷害」，最高法院依強制性交、殺人未遂等罪判陽15年徒刑定讞。

陽慶皇2023年4月27日晚間7時許，見少女獨自騎電動自行車，他便騎機車尾隨，之後攔停少女假裝問路，趁對方停車時，徒手勒住少女頸部，並強拉至附近草叢內，掀衣脫褲性侵得逞。

陽慶皇擔心犯行曝光，佯稱要找地方供少女清洗身體，騎機車載少女至河堤，命令少女下車走到偏僻、隱蔽的堤防涵洞口，再撿電纜線從後方勒住少女頸部，並猛力向上拉，害少女呼吸困難、暈眩、癱軟在地、眼鼻出血，陽再持地上磚石欲打少女，少女用盡全力哀求陽不要殺她，陽才停手。

陽慶皇為避免少女報警，逼少女告知手機號碼、住家地址、家庭成員、就讀學校等個人資料，少女脫身之後，在父親陪同下報警處理，才讓案情曝光。

少女作證時表示，陽想要致她於死地，她當天回家全身都是血汙，她因為此事時常感到很恐懼、害怕，這件事的記憶會跟著她一輩子，她沒辦法像正常人一樣生活，也失去了原來的快樂及對人生的期待，常有負面、想死的想法，走在路上也很怕路人的眼神，害怕睡著或再被他人侵犯，更害怕陽知道她的住處後會來報復我與家人，她沒辦法和解，因為這是她一輩子的傷害，再多的金錢都無法彌補。

少女父親也向法院指出，他請法院一定要重判陽，當天晚上女兒很晚回家，看到她整個人在發抖，全身上下沒一處是完整的，都在流血，眼睛流血、鼻青臉腫，女兒很害怕不敢報警，因為陽有家裡地址，跟女兒溝通一段時間後，女兒才願意跟他去報警。

法院認為，陽僅因心情不佳，為逞性慾，即在路上隨機挑選獨自路過、毫無防備的陌生女子下手，所為對社會治安危害甚鉅，犯罪手段、情節及惡性顯屬重大，不容輕縱，考量犯後坦承部分犯行，一、二審均依強制性交、殺人未遂等罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案確定。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

殺人未遂 電動自行車

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