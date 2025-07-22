女剪接師入住北市青創社宅拍A片遭調查 住都中心7月底終止契約

北市青年社宅二期日前被議員爆出淪為AV色情影片拍片場，經查住戶竟是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，市長蔣萬安下令嚴查，檢調今雖已罪嫌不足不起訴，但住都中心表示，該住戶已違反相關契約，將於31日前終止契約。

議員洪婉臻日前爆料，有住戶以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，入住青年二期社宅，實際卻從事AV剪輯，不時會有AV男女優到宅拍片等狀況，該住戶甚至在社群平台Instagram清楚寫下「不小心誤入AV界的苦命修片師」，更將色情影片發在住戶群組，也公開徵求題材、可以體驗一日拍片現場、面試AV男優等，影響居住民眾。

蔣萬安當時聲稱會即刻調查，青創戶申請需要嚴謹把關，入住後如從事與當時申請目的不符，會依照入住規範辦理及處理。經檢警調查後，台北地檢署以影像並無過度裸露，罪嫌不足等理由，處分不起訴。