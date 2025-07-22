男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱沒什麼大不了秒遭痛毆
新北市某高職發生廁所偷拍案，謝姓幫派大哥的高二女兒在校內上廁所時遭同班陳姓男學生偷拍，校方進行校安通報並報案。雙方家長到校協商，陳父竟說：「沒什麼大不了」，遭謝男怒持咖啡杯砸頭，陳男不願提告，警方詢後依社維法將謝男送辦。
據了解，黑幫份子謝姓男子的女兒目前就讀新北市某高職二年級，上月（6月）13日女高中生在校內上廁所時，同班陳姓男同學竟尾隨進入廁所偷拍女高中生如廁，當場被女同學發現並告知校方。學校老師及教官到場確認陳姓男同學確有偷拍，第一時間進行校安通報，除依性平法啟動調查外也向警方報案。
女高中生父親謝男及陳姓男同學家長接獲學校通知到校了解，陳男父親竟認為「只是偷拍而已沒什麼大不了，沒必要鬧大」，謝男聽聞暴怒，持桌上咖啡杯砸向陳父頭部，造成陳男頭部挫傷。轄區警方獲報趕抵，陳男雖不願提告，但警方仍將謝男依違反社會秩序維護法「加暴行於人」移送裁處。
新北市教育局表示，6月13日接獲高二1位女學生反映如廁時疑遭1名高二男學生偷拍，學校第一時間進行校安通報，並於6月16日陪同家長及學生至派出所報警提告，校方同步依性平法啟動校內調查程序及相關輔導機制。
為避免兩名學生接觸，經雙方家長同意後，行為學生自6月13日起請假未到校，期末評量安排至獨立考場進行。教育局已要求學校務必配合警方調查、並依性平相關規定審慎處理學校調查程序；同時提供相關學生的心理輔導及必要支持，持續追蹤學生身心與學習穩定情形，確保學生權益及校園安全。
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