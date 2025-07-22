快訊

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！分析師：短線利空測試…回檔反而是機會

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱沒什麼大不了秒遭痛毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市某高職發生廁所偷拍案，謝姓幫派大哥的高二女兒在校內上廁所時遭同班陳姓男學生偷拍，校方進行校安通報並報案。雙方家長到校協商，陳父竟說：「沒什麼大不了」，遭謝男怒持咖啡杯砸頭，陳男不願提告，警方詢後依社維法將謝男送辦。

據了解，黑幫份子謝姓男子的女兒目前就讀新北市某高職二年級，上月（6月）13日女高中生在校內上廁所時，同班陳姓男同學竟尾隨進入廁所偷拍女高中生如廁，當場被女同學發現並告知校方。學校老師及教官到場確認陳姓男同學確有偷拍，第一時間進行校安通報，除依性平法啟動調查外也向警方報案。

女高中生父親謝男及陳姓男同學家長接獲學校通知到校了解，陳男父親竟認為「只是偷拍而已沒什麼大不了，沒必要鬧大」，謝男聽聞暴怒，持桌上咖啡杯砸向陳父頭部，造成陳男頭部挫傷。轄區警方獲報趕抵，陳男雖不願提告，但警方仍將謝男依違反社會秩序維護法「加暴行於人」移送裁處。

新北市教育局表示，6月13日接獲高二1位女學生反映如廁時疑遭1名高二男學生偷拍，學校第一時間進行校安通報，並於6月16日陪同家長及學生至派出所報警提告，校方同步依性平法啟動校內調查程序及相關輔導機制。

為避免兩名學生接觸，經雙方家長同意後，行為學生自6月13日起請假未到校，期末評量安排至獨立考場進行。教育局已要求學校務必配合警方調查、並依性平相關規定審慎處理學校調查程序；同時提供相關學生的心理輔導及必要支持，持續追蹤學生身心與學習穩定情形，確保學生權益及校園安全。

黑道大哥女兒上廁所被同學偷拍。示意圖／本報資料照
黑道大哥女兒上廁所被同學偷拍。示意圖／本報資料照

偷拍 廁所

延伸閱讀

發洩對友不滿情緒…他竟偷拍對方如廁照 設為個人LINE大頭照

北捷5個月性騷55起偷拍25件 籲乘客勇敢通報

偷拍4女教師胸、裙底私密處PO網 台南國立高中男生判賠100萬

攝狼出沒新北超商...男偷拍女客裙下風光 當場被逮遭訴

相關新聞

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱沒什麼大不了秒遭痛毆

新北市某高職發生廁所偷拍案，謝姓幫派大哥的高二女兒在校內上廁所時遭同班陳姓男學生偷拍，校方進行校安通報並報案。雙方家長到...

影／找中輟少女設局仙人跳還強拍裸照 竹聯幫明仁會6惡煞遭逮

竹聯幫仁堂明仁會28歲陳男涉嫌吸收未成年少女在網路上搭訕，誘騙被害人見面後由小弟對被害人毆打、強拍裸照後勒索。永和警獲報...

女童遭熊抱摸臀30次...訴「一直摸很不舒服」 狼教練判關2年半定讞

桃園市中壢某國小邱姓國小桌球教練要求一名六年級女童每天到器材室重訓，卻趁兩人獨處「熊抱」，甚至伸進女生褲內摸臀，2個月猥...

別想躲！22年前在加國猥褻6歲童 他判刑5年

一名廿八歲女子指控六歲時在加拿大遭陳姓父執輩侵犯，導致她後來始終無法與男生戀愛；台北地方法院審理發現追訴權未消滅，認陳廿...

高三學長猥褻高一學妹還問「舒服嗎」她隱忍8年今要讓惡學長坐牢

高雄一名女大生多年前就讀高一時，被高三學長強摸大腿、胸部，女大生當時隱忍不發，直到大學申請心理諮商，吐露當年遭學長侵害經...

北捷5個月性騷55起偷拍25件 籲乘客勇敢通報

台北大眾捷運公司今天表示，平均每天載運200萬人次乘客，根據捷警隊統計今年1到5月底性騷擾55件、偷拍案25件，強調性騷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。