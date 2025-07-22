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影／找中輟少女設局仙人跳還強拍裸照 竹聯幫明仁會6惡煞遭逮
竹聯幫仁堂明仁會28歲陳男涉嫌吸收未成年少女在網路上搭訕，誘騙被害人見面後由小弟對被害人毆打、強拍裸照後勒索。永和警獲報經長期蒐證，日前兵分多路於淡水、三重、南港逮捕陳男、小弟及少女共6人，依組織犯罪條例送辦。
據了解，永和警方日前接獲被害人報案，表示在IG上有1名女子主動加入好友，雙方聊天後相約於被害人租屋處見面。不料女子竟趁他洗澡時打開房門，隨後就有4人闖入踹破廁所門，他被對方拉出綑綁及毆打，還被強迫下跪唸出道歉稿，隨後被拍裸體影片勒索50萬元。被害人只好先付6萬元才順利脫身。
永和警獲報後展開偵辦，經長期蒐證追查發現主嫌是竹聯幫仁堂明仁會新店分會的28歲陳姓男子，陳男自今年3月起吸收中輟的16歲少女，並指使少女在IG上主動加男子為好友並不斷噓寒問暖以老公老婆相稱，使被害男子落入愛情陷阱。隨後少女主動要求至被害人租屋處見面，並與陳男等人一同前往，趁機打開被害人大門進行仙人跳。
永和警報請新北地檢署指揮偵辦，本月7日會同少年隊、刑事局及台中市刑警大隊兵分多路持拘票、搜索票，至淡水、三重、台北市南港等地區攻堅，當場逮捕陳男、小弟及涉案少女共6人，查扣手機及匯款紀錄等證物，警方調查發現陳男等人已觸犯組織犯罪防制條例「招募吸收未成年之人加入犯罪組織、從事犯罪行，加重其刑二分之一」之規定，詢後依組織犯罪防制條例、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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