聽新聞
0:00 / 0:00
別想躲！22年前在加國猥褻6歲童 他判刑5年
一名廿八歲女子指控六歲時在加拿大遭陳姓父執輩侵犯，導致她後來始終無法與男生戀愛；台北地方法院審理發現追訴權未消滅，認陳廿二年前確實侵犯當時才六歲的被害人，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪判刑五年。可上訴。
檢察官指控，陳二○○三年時，見被害人單獨在加拿大住所二樓房間內使用電腦，褪去被害人內褲，在電腦桌前椅子將被害人抱在腿上猥褻得逞。陳辯稱只在二○○○年以手隔著被害人內褲觸摸，再也沒有不當觸摸行為，否認性侵。
被害人證稱，那年夏季她只有六歲，指當時陳整個犯罪過程約五到十分鐘，她說當時沒有不舒服的感覺，後來有別人進房間，陳停止動作。
她表示案發時還很小，不敢說出來或跟父母說，後來開始不愛穿裙子，一直到長大都習慣穿褲子，之後接受性教育，才開始有了不舒服感覺。
被害人還稱，大學一年級要與男朋友發生關係時，不堪畫面瞬間跑出，為避免造成男朋友困惑，於是說出小時候被性侵過程，還稱「相較於男生，跟女性交往更讓我安心」。
合議庭認為，被害人遭陳猥褻後，導致改變穿著打扮，因顧慮家人與陳的關係而遲未告知家人，更產生對異性懷疑，與異性性行為會有心理障礙，可證明她是親身遭受猥褻後反應，認定陳犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言