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別想躲！22年前在加國猥褻6歲童 他判刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

一名廿八歲女子指控六歲時在加拿大遭陳姓父執輩侵犯，導致她後來始終無法與男生戀愛。示意圖／Ingimage
一名廿八歲女子指控六歲時在加拿大遭陳姓父執輩侵犯，導致她後來始終無法與男生戀愛。示意圖／Ingimage
一名廿八歲女子指控六歲時在加拿大遭陳姓父執輩侵犯，導致她後來始終無法與男生戀愛；台北地方法院審理發現追訴權未消滅，認陳廿二年前確實侵犯當時才六歲的被害人，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪判刑五年。可上訴。

檢察官指控，陳二○○三年時，見被害人單獨在加拿大住所二樓房間內使用電腦，褪去被害人內褲，在電腦桌前椅子將被害人抱在腿上猥褻得逞。陳辯稱只在二○○○年以手隔著被害人內褲觸摸，再也沒有不當觸摸行為，否認性侵

被害人證稱，那年夏季她只有六歲，指當時陳整個犯罪過程約五到十分鐘，她說當時沒有不舒服的感覺，後來有別人進房間，陳停止動作。

她表示案發時還很小，不敢說出來或跟父母說，後來開始不愛穿裙子，一直到長大都習慣穿褲子，之後接受性教育，才開始有了不舒服感覺。

被害人還稱，大學一年級要與男朋友發生關係時，不堪畫面瞬間跑出，為避免造成男朋友困惑，於是說出小時候被性侵過程，還稱「相較於男生，跟女性交往更讓我安心」。

合議庭認為，被害人遭陳猥褻後，導致改變穿著打扮，因顧慮家人與陳的關係而遲未告知家人，更產生對異性懷疑，與異性性行為會有心理障礙，可證明她是親身遭受猥褻後反應，認定陳犯罪。

性侵 女童 加拿大

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