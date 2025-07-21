高三學長猥褻高一學妹還問「舒服嗎」她隱忍8年今要讓惡學長坐牢

高雄一名女大生多年前就讀高一時，被高三學長強摸大腿、胸部，女大生當時隱忍不發，直到大學申請心理諮商，吐露當年遭學長侵害經過，心理師警覺通報，全案才曝光，橋頭地院審理後，依強制猥褻罪判學長1年2月徒刑。可上訴。

判決指出，此案發生於2015年9月至隔年6月間，當時女大生就讀高一，挨告的學長則就讀高三；當時女方正在圖書館整理書籍，學長先跟學妹打招呼，隨後叫學妹坐上他大腿，學長再從後方撫摸胸部、下體，還問學妹「這樣舒服嗎？」。

整個過程持續約5至7分鐘，事後學妹被學長行徑嚇到腦袋一片空白，因不知如何應對，僅跟學長友人傾訴，學長友人便找來學長、學妹對質，但學妹仍選擇隱忍不發，高中畢業後，這段遭學長侵害的過往也就此深埋。

事隔多年後，當時高中生已就讀大學，被侵害的女方於前年申請學校心理諮商，將高中時遭學長侵害的經過告訴心理諮商師，心理師警覺這段過程當年竟未通報，隨即於當天完成性侵害案件通報。

雖女方不願提告，但強制猥褻屬於公訴罪，校方通報社會局後，再函請檢警偵辦，女方當時製作筆錄時，雖仍不願提告，但經當年協助質問學長的證人指認案發過程，女方才點頭願意提告。

雖然案發距今已逾8年，但橋頭地院審理時，仍根據當年在場的其他同校林姓、羅姓、蘇姓、黃姓學長證詞，確認女方在被學長猥褻後，確實有與學長對質，且向學長確認是否有摸胸、摸下體等行為，且證人證詞一致，可證實女方遭學長猥褻經過屬實。