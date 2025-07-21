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北捷5個月性騷55起偷拍25件 籲乘客勇敢通報
台北大眾捷運公司今天表示，平均每天載運200萬人次乘客，根據捷警隊統計今年1到5月底性騷擾55件、偷拍案25件，強調性騷擾、偷拍是違法行為，呼籲乘客發現時勇敢通報處理。
偷拍、性騷擾事件仍時有發生。北捷告訴中央社記者，根據捷警隊提供統計資料顯示，2024年性騷擾案72件、偷拍案55件，2025年1月至5月底性騷擾案55件、偷拍案25件，相關事件仍時有發生，呼籲乘客發現時勇於說出，立刻通報。
北捷提醒乘客，可運用列車上可按壓對講機通知行車專員或行控中心，若在車站，可立即通知站務人員，或利用台北捷運AI智慧客服通報；站務人員會啟動通報流程，保護當事人、協助通報警方，並配合警方蒐證法辦。
北捷補充，每天載運人次龐大，捷運車站及列車車廂是全民共享空間，為維持乘車安全，持續在捷運系統張貼中英語版本禁止性騷擾、偷拍文宣，並有專線、罰則等資訊；車站與列車車廂也設有監視器，並執行車站定時巡檢，呼籲不肖人士莫心存僥倖。
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