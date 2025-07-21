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偷拍4女教師胸、裙底私密處PO網 台南國立高中男生判賠100萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南一所知名國立高中男學生在高中期間，多次偷拍4位女教師胸部、裙底影片，並將竊錄影像上傳臉書或Telegram；男學生目前就讀大學，刑事部分仍在少年法庭審理中，4名女老師提出民事求償共索賠485萬，台南地院判決他與母親連帶賠償共100萬元。

起訴書指出，一名在2019年至2022年就讀台南市一所知名國立高中的男學生，在學校期間，多次以手機錄影功能，無故攝錄4名女老師裙底身體隱私部位及內著貼身衣物，並將影像上傳至社群網站TELEGRAM社團，供不特定人閱覽。

相關影像在網路上輾轉流傳，女老師直到去年5月底有畢業學生告知，才發現在校園內被學生偷拍，一起向警方報案，提起刑民事告訴；檢警查扣男學生手機，確認有女老師裙底身體隱私部位及內著貼身衣物等猥褻性影像畫面，偵訊時，男學生承認犯行。

檢察官認定，男學生觸犯刑法第315條之1第2項竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、第235條第1項散布猥褻影像等罪嫌，依法提起公訴；各行為間犯意各別，行為互殊，請予分論併罰，案件刑事部分仍在台南地院少年法庭審理中。

4名女老師共同提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，男學生自2020年起至2021年6月間，在學校內趁4人回答其他同學提問的機會，用特殊角度竊錄第一名女老師胸部隱私部位影片2次、第二名女老師裙底隱私部位影片5次。

另外，第三名女老師裙底隱私部位影片3次、第四名女老師裙底隱私部位之影片1次，並將影片上傳至臉書或Telegram社群軟體，散布竊錄影像，侵害4位老師的隱私權及名譽權，4人身心備受煎熬；分別出現身心狀況、合併失眠，陸續就醫。4人分別向男學生及其母親請求連帶賠償125萬元、125萬元、115萬元、120萬元。

目前正在讀大學的男學生指出，他在偵查中已經認罪，他有意願分期賠償，但4人請求金額過高，他家中經濟狀況不是很好；母親在工廠工作，領取最低薪資，自己還在讀書，只有打工收入，他不希望連累到母親。男學生請求法院考量他的家境及尚是學生等，酌減精神慰撫金。

法院指出，男學生竊錄隱私部位影片並散布的行為，屬於故意不法侵害隱私權，致被害人精神上受有相當痛苦，應堪認定；考量竊錄次數、上傳網域、對4名女老師造成影響及所受精神上痛苦程度，判決各得請求精神慰撫金以30萬元、25萬元、25萬元、20萬元為適當。

台南一所知名國立高中男學生在高中期間，多次偷拍4位女老師胸部、裙底影片，並將竊錄影像上傳臉書或Telegram。本報資料照片
台南一所知名國立高中男學生在高中期間，多次偷拍4位女老師胸部、裙底影片，並將竊錄影像上傳臉書或Telegram。本報資料照片

影片 上傳 社群 偷拍 校園 隱私權

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