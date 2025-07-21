22年前加拿大幹的「羞恥事」以為逃得掉！他猥褻6歲女童判5年

1名女孩6歲時在加拿大遭陳姓父執輩性侵，長大控訴陳2003年用陰莖磨蹭她的陰部，導致後來始終無法與男生戀愛；台北地院審判發現追訴權未消滅，認陳22年前確實辣手摧花，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判陳有期徒刑5年。可上訴。

檢察官指控，陳2003年6月至9月某時，見被害人單獨在位於加拿大的住所2樓房間內使用電腦，先伸手褪去被害人內褲，再自行拉下外褲拉鍊露出陰莖，在電腦桌前椅子將被害人抱在腿上猥褻得逞。

陳姓男子辯稱，他只在2000年以手隔著被害人的內褲觸摸她的外陰部，不過，2003年就再也沒有不當觸摸的行為，否認性侵害。

被害人在檢方偵訊、法院審理時證稱，2003年夏季，她只有6歲，在加拿大跟另1男生去陳的住所，陳幫她脫掉內褲，把內褲放在桌上，用生殖器從後方摩擦她的陰道外圍約有5到10分鐘，當時，她沒有不舒服的感覺，後來男生與陳的女兒進房間，陳就沒有繼續磨蹭。

法官認為，被害人指訴被害經過並無重大瑕疵，內容具體、確切，應是被害人出於親身經歷所為的供證。

合議庭調查，被害人證稱案發時她還很小，只知道好像不是正常的事，不會、也不敢說出來或跟父母說；被害人稱，她後來開始不愛穿裙子，一直到長大都習慣穿褲子，女後接受性教育，才開始有不舒服的感覺。

被害人證稱，她大學一年級交男朋友，要與男朋友發生關係時，陳姓父執輩拿出生殖器的畫面就瞬間跑出來，導致她心裡不舒服，為避免造成男朋友困惑，於是說出小時候被性侵的過程，她還稱，發現相較於男生，跟女性交往更讓她安心。

被害人稱，2022年她與女性友人交往，說出從小的經歷，對方當時很激動，立刻打電話給陳姓男子抗議，陳後來打電話給她表示「想要彌補、補償我」，聽得出來很焦慮。

合議庭審理認為，被害人遭陳猥褻後，導致有改變穿著打扮、因顧慮家人與陳姓男子的關係而遲未告知家人等舉止，更產生對異性的懷疑，與異性的性行為會有心理障礙，證明她是親身遭受猥褻後的反應，認定陳犯罪。