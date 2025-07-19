汐止舊公寓驚見露鳥俠 女住戶嚇壞尖叫！警調監視器迅速逮人

新北市汐止區舊公寓日前出現露鳥俠，嚇壞女住戶，汐止警方擴大調監視器昨晚持拘票迅速逮捕涉案的周姓男子到案，警詢後今依公然猥褻罪嫌及違反性騷擾防治法移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止區社后地區1處舊公寓本月16日傍晚驚傳變態男子出沒，2句女住戶在公寓樓梯間撞見1名中年變態男子，涉嫌脫褲露鳥嚇得女住戶花容失色，驚聲尖叫，變態男子也因受害女子驚嚇反應十分激烈，也快步匆忙逃離現場。

受害女住戶由家屬陪同立即向汐止轄區社后派出所報案並透過手機通訊軟體群組，公布樓梯間監視器所拍到犯案過程，呼籲附近住戶注意安全及協助指認指供相關線索給警方緝凶。

汐止警方獲報後即派員前往蒐證清查，擴大調閱比對監視錄影畫面及周邊住戶訪查，鎖定一名年約30多歲周姓男子涉有重嫌，昨晚9時許，警方持拘票將涉案周男拘提到案。

據了解，周男疑為酒後做出脫序違法行為，警詢後今依公然猥褻罪嫌及違反性騷擾防治法移送士林地檢署偵辦；警方提醒女性民眾外出時最好結伴同行，避開靠近身邊的可疑人士以防安全，同時呼籲民眾對於社區公共大門，應相互提醒隨手關門，落實門禁管制。

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