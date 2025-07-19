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「脫一脫…就刪照」他要脅散布女網友裸照逼性侵遭判刑3年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子去年5月間趁女網友裸體蓋被睡覺時偷拍，6月間揚言散布該影片，脅迫她「趕快脫一脫，我們弄一弄…回家」，就把影片刪了，因而強制性交得逞，女方不堪受辱報警，郭辯稱有取得女方同意，法官認他犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判2月，又犯強制性交罪判3年半。

檢警調查，郭於去年5月16日下午1時約女網友在台南一摩鐵見面，趁她裸體部分身體部位覆蓋棉被睡覺之際，未經同意，竊錄她非公開活動及身體隱私部位。同年6月7日7時再次相約飯店見面，恫稱「好嘛，那你先脫一脫，你也不想要我們的影片被人家看到吧？」、「趕快脫一脫，我們弄一弄…回家，這樣就好了，我就把影片刪了。」、「這是其中一個，我把它刪了，你自己看，這是其中一個，好，我刪了。」等語。她畏懼性交影片將遭散布，而遭郭強制性交。

他坦承言語恫嚇女方，並與她在飯店內性交，但矢口否認有何強制性交犯行，他辯稱，女方最後有同意，這與影片沒有關係。

郭的律師指出，2人是透過交友軟體認識，因女方出車禍有金錢需求，郭允諾可以提供金錢及物資幫助，6月7日當天女方有提出需要用錢，雙方見面後，女方一直要求郭先拿錢出來；郭為催促女方才謊稱有性愛影片，欲發群組。

律師表示，郭已經在女方面前刪除影片，安撫女方，女方反覆確認郭承諾提出金額及時間，並確認影片已經刪除，雙方才性交。郭已經刪除影片沒有再以影片脅迫女方，是在安撫女方後得其同意而性交。

女網友證稱，郭威脅她說有偷錄她，手機畫面內的人是她，裸著下半身，她知道被偷拍後很崩潰，郭表示會將偷拍的影片或照片刪掉，但她到現在都還不確定有沒有刪掉。她說，擔心郭會散布她的裸照，且承諾會給她10萬元才與他發生關係，並不是單純為了10萬元與他發生關係，而是受到他偷錄裸體照片或影片威脅，她要求郭刪除，郭說發生完關係就會刪掉。

她表示，郭有拿手機給她看已刪除一個影片，但她不知道郭還有沒有其他影片或照片；她覺得丟臉想自認倒楣，但不知道手裡有無照片或影片。

台南地院審酌，郭有違反兒童及少年性交易防治條例素行，本案經由交友軟體結識女方，竟竊錄女方非公開活動及身體隱私部位，致她身心遭受恐懼、內心留下難以抹滅陰影。另明知女方所提性交行為條件，自己並無意允諾履行，竟以持有其私密影像欲上傳至網路群組恫嚇女方，以遂行與她性交的私欲，顯然漠視他人身體及性自主權。

台南地院認為，郭姓男子犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判2月，又犯強制性交罪判3年半，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認為，郭姓男子犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判2月，又犯強制性交罪判3年半，可上訴。圖／本報資料照

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