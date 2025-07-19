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不到48小時...中壢同一條路又破獲色情養生館 加價500元做半套

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務，警方主動發現該店疑似從事色情交易，昨晚9時許見時機成熟持搜索票查緝，當場查獲現場51歲詹姓負責人及越南籍41歲陳姓女子，並查扣監視器主機及螢幕、鏡頭設備等證物及不法所得約1萬7000元。詹男警詢後依妨害風化罪嫌移送偵辦，陳女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，16日晚間11時許見時機成熟，將現場51歲楊姓負責人、工作人員2人及42歲越南籍穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局持續強化轄內掃黃行動，警方接續查獲案件循線蒐證，主動發現該店疑似從事色情交易，遂由行政組聯合興國、文化派出所組成專案小組，報請桃園地方法院核發搜索票後，迅即執行查緝行動。18日晚間9時40分許由員警佈線蒐證確認交易行為後，警力即持搜索票進入搜索，當場查獲詹男及陳女，並查扣監視器主機及螢幕、鏡頭設備等證物及不法所得約1萬7000元。

經了解，該養生館提供半套性交易服務，男客交付1200元按摩費後，陳女表示再加500元即可提供半套性交易服務，即便店內外布滿監視器鏡頭且有門禁系統，仍為中壢警方查獲。詹男警詢後依妨害風化罪嫌移送偵辦，陳女依社會秩序維護法裁罰。

中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續主動出擊，強力掃黃，呼籲業者切勿心存僥倖無視法紀，警方將強化查緝力道，並與桃園市政府密切配合，淨化轄區治安並提供優質生活環境。

桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區本月16日才剛破獲環西路上養生館加2000元可性交易，僅隔不到48小時又在百公尺內再度破獲養生館提供半套性交易服務。記者翁唯真／翻攝

監視器 性交易 中壢

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