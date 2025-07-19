高鐵前副總被控性侵意外曝光婚外情 正宮求償百萬卻只獲這金額

2年前「MeToo」運動延燒，曾任高鐵營業資深副總孫鴻文遭控藉機強吻侵犯，意外曝光雙方長達3年的婚外情關係，孫妻事後提起民事侵害配偶權訴訟，桃園地院法官依據雙方對話紀錄，認為已逾越一般男女交往，判女下屬應賠償正宮25萬元，可上訴。

孫妻主張，丈夫孫鴻文任職高鐵時，女下屬明知他已婚，仍於嘉義澎湖三天兩夜行程中主動發生性行為，雙方也自2020年起展開3年婚外情。該女子不僅多次表達想取代正宮地位，2023年1月29日與孫分手後，主動傳訊向她坦承婚外情關係，甚至將雙方首次合意性行為曲解為「性侵」，聲稱因患有斯德哥爾摩症候群才愛上孫，並向高鐵公司申訴性騷擾與性侵。

對方還利用時任立委范雲的臉書，匿名公開指控孫涉嫌性犯罪，引發媒體大幅報導，不實言論讓她身陷丈夫不忠與性醜聞雙重壓力，在職場飽受關注與質疑，身心備受重創。所幸經高鐵公司委由律師、助理教授、資深社工師3名女性外部委員組成的專案調查後，認定申訴不成立，後續申覆也不成立。認為對方的行為嚴重侵犯了她作為配偶的基本尊嚴和權利，依法提告要求賠償100萬元補償精神創傷。

審理時，女下屬雖不否認曾傳訊告知正宮婚外情等訊息內容、相關新聞報導及高鐵公司申訴不成立的函文等證據的真實性，但她否認與孫有婚外情，辯稱自己才是受害者，主張性騷擾與性侵申訴不成立，是因案件舉證困難所致，並引用調查報告中「不能完全排除被告所述情節確曾可能發生」的說法，聲稱孫妻提告侵權根本是在她的傷口上灑鹽，造成二次傷害，請求法院駁回原告的訴訟及假執行申請。

法官根據原告孫妻提供的戶籍謄本、訊息內容與新聞報導等證據，證實被告女下屬明知孫鴻文已婚，仍於2020年與孫發生性行為，之後維持3年交往，直到2023年1月29日當天被告傳訊息坦承婚外情等內容真實可信。

雖然被告女下屬否認婚外情，但從她與孫自2020年7月至2021年12月的對話紀錄，可知她對孫多次分享美景相片，雙方互相關心、互道晚安，甚至2021年9月間有多次訊息質疑孫「未與妻分房睡」，對孫「捍衛妻子」表達不滿，並多次質問孫「你要選擇捍衛我還是她」，法官認為，這些對話足證雙方確實有交往，被告辯詞不可信。