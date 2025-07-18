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新北舊公寓驚傳變態男出沒 樓梯間露鳥嚇壞女住戶
新北市汐止區舊公寓前天驚傳變態男出沒，在樓梯間露鳥嚇壞女住戶，轄區警方已擴大調閱案發地點周邊監視器，全力追緝在逃涉案男子到案說明。
新北市汐止區社后地區1處舊公寓前天傍晚驚傳變態男子出沒，2名女住戶在公寓樓梯間撞見1名中年變態男子，涉嫌脫褲露鳥嚇得女住戶花容失色，驚聲尖叫，變態男子也因受害女子驚嚇反應十分激烈，也快步匆忙逃離現場。
受害女住戶案發後立即向轄區派出所報案，並透過手機通訊軟體群組，公布樓梯間監視器所拍到犯案過程，呼籲附近住戶注意安全及協助指認指供相關線索給警方緝凶。
轄區汐止警方也擴大調閱案發地點周邊監視器，已掌握可疑對象，全力追緝涉案男子下落，同時提醒女性民眾外出時最好結伴同行，避開靠近身邊的可疑人士以防安全。
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