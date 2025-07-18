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高雄男在圖書館「潑精」少女衣褲遭玷汙崩潰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名高中少女到圖書館念書，施姓男子見她穿著短褲竟起色心，精液潑到少女褲子及腿上，警方循線查緝施男到案，高雄地院審理後，依毀損他人物品罪判拘役50天，得易科罰金確定，少女另提民事求償，施男須賠償60720元。

檢方調查，前年7月30日下午2時46分許，施男到高雄市立圖書館河堤分館借書，當時看到少女趴在閱讀區的桌椅上午睡，施男見女方穿著短褲，隨即跑到一旁的書架死角，摩擦自己下體。

施隨後回到少女座位旁，趁四下無人時將手上的液體潑到女方短褲、大腿上，女方察覺有異，起身時發現短褲、大腿都沾染不明液體，氣得告知館方並報警，檢方依公然猥褻、毀損、公然侮辱等罪嫌將他起訴。

法院審理時，施男辯稱他自慰時是跑到一旁書架，旁邊都沒有人，他也沒露出生殖器，不算公然猥褻。

但法官認為，猥褻構成要件為主觀上有供人觀覽意圖，施當時身處於隨時都有人會經過圖書館，毫無遮掩隱蔽將手伸到褲子裡，顯有供人觀覽之意，不採信施男說法，綜合事證後，犯行經想像競合，從一較重的毀損罪論處，判拘役50天，得易科罰金確定。

少女事後身心受創，不但須待在導師辦公室午休，也不敢再穿學校制服短褲，準備學測期間甚至面臨精神崩潰狀態，無法再至圖書館念書，向施男求償14萬5千元，法官根據受創程度，判施男賠償60720元確定。

高雄一名男子在圖書館潑精高中少女，判刑還要賠錢。示意圖／Ingimage
高雄一名男子在圖書館潑精高中少女，判刑還要賠錢。示意圖／Ingimage

短褲 猥褻 圖書館

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