高雄應召行情曝光 小姐下海賣肉卻連一半皮肉錢都拿嘸
高雄市一家暱稱為「聯盟大車隊」的應召站去年10月遭到喬裝為男客人的員警埋伏查獲，當場查到馬伕及多名小姐正準備接客，檢警深入追查才發現，這家應召站的小姐每次都只能實拿1350元到1750元不等，但應召站對外攬客卻收費40分鐘5000元，且無論半套或全套都是一口價，最終高雄地院依圖利媒介性交罪判馬伕4個月有期徒刑。
判決書指出，擔任計程車司機的林姓男子實際是從事「馬伕」一職，負責由應召站在網路上刊登賣淫廣告，再通知林男把小姐載到指定地點性交易，而被查獲當天，林男就載著至少3名小姐在高雄市區的摩鐵附近等客人，直到被應召站用Line通知有客人要全套服務。
不過應召站沒想到的是，上門消費的卻是警員喬裝，員警假裝向業者要5千元40分鐘的全套服務，還點名要2個小姐，等馬伕把小姐載到摩鐵前時，立刻被埋伏持搜索票的警方逮正著。
林男雖然不斷辯稱他只是計程車司機，不知道乘客是要做性交易，但林男Line中與應召站「聯盟大車隊」有許多不合理的對話，例如沒有具體時間、地點、對象，不像是派車平台，而且林男載小姐短短距離就收費400元車資，也被檢方懷疑。
不過小姐們坦承，他們是以每次5000元接客「不論全套或半套都是這個價格」，跟客人收到5千元，自己抽1750元，其他都要交給應召站派來收錢的成員，另外還要付車資200到400元，因此實拿約1350元。
另一名小姐也向警方坦白，她半套或全套性交易都有做，每次約4000至5000元，到場後如果客人沒有打槍就先收4000或5000元，實拿1350或1750元，不過被員警查到的那天，自己還沒有開工，只是在車上等客人。
法官認為，根據綜述證詞，林男與暱稱「聯盟大車隊」等應召站成員間有犯意聯絡和行為分擔，媒介應召女子與不特定男客從事性交易，明知政府極力掃蕩色情行業，卻仍不思循正當途徑賺取財物，敗壞社會善良風氣，因此依涉犯圖利媒介性交罪判林男4個月有期徒刑。
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