養生館暗藏春色！加價2000可跟越南籍女子性交 桃園警破獲偵辦

中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟，將現場51歲楊姓負責人、工作人員2人及42歲越南籍穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局日前接獲檢舉，指稱該店疑似暗藏非法性交易，隨即由行政組結合興國、中壢、青埔三所組成專案小組，並報請台灣桃園地方法院核發搜索票後執行。

經員警佈線蒐證發現，店內有越南籍42歲穆姓女子表示，可以加價2000元性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索。

昨晚11時20分許，現場將51歲楊姓負責人、工作人員2人及穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物。

警詢後楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。