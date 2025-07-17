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養生館暗藏春色！加價2000可跟越南籍女子性交 桃園警破獲偵辦

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟，將現場51歲楊姓負責人、工作人員2人及42歲越南籍穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局日前接獲檢舉，指稱該店疑似暗藏非法性交易，隨即由行政組結合興國、中壢、青埔三所組成專案小組，並報請台灣桃園地方法院核發搜索票後執行。

經員警佈線蒐證發現，店內有越南籍42歲穆姓女子表示，可以加價2000元性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索。

昨晚11時20分許，現場將51歲楊姓負責人、工作人員2人及穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物。

警詢後楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續針對易衍生妨害風化之特種營業場處加強查察，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力，警方將持續強化情資蒐報及打擊力道，維護轄區治安。

中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟破獲。記者翁唯真／翻攝

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