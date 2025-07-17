聽新聞
0:00 / 0:00
養生館暗藏春色！加價2000可跟越南籍女子性交 桃園警破獲偵辦
中壢警分局日前接獲舉報，疑環西路某養生館內從事非法性交易，昨晚11時許見時機成熟，將現場51歲楊姓負責人、工作人員2人及42歲越南籍穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。
中壢警分局日前接獲檢舉，指稱該店疑似暗藏非法性交易，隨即由行政組結合興國、中壢、青埔三所組成專案小組，並報請台灣桃園地方法院核發搜索票後執行。
經員警佈線蒐證發現，店內有越南籍42歲穆姓女子表示，可以加價2000元性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索。
昨晚11時20分許，現場將51歲楊姓負責人、工作人員2人及穆姓女子帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物。
警詢後楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。
中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續針對易衍生妨害風化之特種營業場處加強查察，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力，警方將持續強化情資蒐報及打擊力道，維護轄區治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言