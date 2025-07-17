他闖包廂找遺失物…趁機撿屍硬上酒醉女還拍裸照 判有罪並賠120萬

王姓男子去年到台北市某招待會所消費，見一名女子不勝酒力醉躺在包廂沙發上，趁機撫摸、親吻胸部、性侵得逞，最後還用手機拍女子裸下體的照片，一審判刑3年8月、6月得易科罰金之刑，案件上訴審理中；民事部分，女子求償300萬元，台北地方法院判王應賠償120萬元，可上訴。

王2024年3月8日凌晨4時許，與友人一同到招待會所消費，之後為尋找遺落的物品而進入某包廂，見女子因不勝酒力、獨自一人醉躺在沙發椅上休憩，心生歹念，利用女子不能抗拒之際，脫去衣物並撫摸、親吻胸部，他拉開女子裙子拉鍊，拉下對方的內褲，以手指性侵得逞，他最後親吻女子下體，並用手機拍照。

女子因不適而驚醒，見王正在拍照，立即搶手機刪除照片，並聯絡朋友到場協助，前往醫院驗傷並報警處理。王坦承犯行，一審依乘機性交罪判3年8月徒刑；又犯無故攝錄他人性影像罪，處6月得易科罰金之刑，案件上訴二審審理中。

民事部分，女子認為王不法侵害自己的身體自主權、性自主權、隱私權，情節重大，提告要求王賠償300萬元。王則指出，他不爭執事實，但認為女子請求金額過高，應該予以酌減。

法院認為王的犯行確實讓女子受有重大精神痛苦，審酌王的犯行造成的影響、雙方身分地位、經濟狀況等情形，認為王應賠償女子120萬元為適當，判決王應賠償120萬元。

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