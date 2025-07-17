她小一曾遭兄性侵走不出陰影...告前男友強姦後亡 法官判他無罪

程姓男子被控強制性交，女子提告後輕生亡，檢察官改依「強制性交致被害人羞忿自殺罪」起訴。程否認犯罪，台北地院法官細譯女子與程的對話，再參考她與閨密的談天內容，認程與女子其實有過甜蜜感情，判程無罪。台灣高等法院今駁回檢察官上訴，因程一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，可望無罪確定。

檢察官指控，程2023年2月透過友人介紹認識女子，2月28日雙方第一次見面，一同前往好樂迪KTV唱歌到第2天凌晨4、5點。程送女子回家，強行壓住女子性侵30至60分鐘，女子不甘受辱，7月3日羞憤輕生，由新北地檢署相驗。

北院審理，程坦承與女子性交，但否認犯罪。程說，女子常常情緒低落，他在LINE的對話中為了安撫女子，會順著女子的語意回應。程說，雙方在同居期間，女子因小事會打人，他不願再被情緒勒索，2023年4月25日提分手。

北院依程姓男子提出與女子的完整對話紀錄檢視，單就2023年3月4日、5日，即有多達近百頁A4紙的內容量，看得出兩人間存在男女情愫。法官細繹程與女子發生性行為後的交往初期，兩人濃情蜜意地分享生活、規畫交往，女方對程說「我好喜歡你」、「我不配」、「我不敢接受別人對我的好」等負面訊息時，程順應女子說道歉、給安撫，難以認定為程的犯罪證據。

從女子與閨密的聊天紀錄來看，女子會和閨密分享甜蜜，並以「舔狗」、「狗子」來稱呼程，例如「狗子也會幫開車門欸」、「等等喔，我狗子生病」，還曾傳送「我覺得我要脫單了」，從來沒提過被程性侵的事。

此外，女子2023年4月25日起前往精神科診所就診，初診日即程與她分手當日，女子主述壓力來源是「國小一年級時遭兄長性侵」、與男友分手等，並未提到曾遭程性侵害，北院認為至多僅能證明女子因陷入憂鬱而就診，不能補強證明程曾違反她意願性交。

一審指出，依LINE的記錄，2023年4月21日至25日，程與女子起紛爭，女子將爭執情形告知閨密，也未曾談及性侵害，直到4月30日才對閨蜜表示「走法律」、「告他強姦」，這種劇烈轉變的原因不明，也難以認定程強制性交，檢方舉證不足，判程無罪。

檢察官上訴，高院今仍維持一審見解而駁回，依速審法規定，檢方上訴受拘束，程幾乎是無罪確定。