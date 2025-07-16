當小三不滿被冷落？新北女身著清涼內衣攀窗台 驚險畫面曝光

新北市44歲陳姓女子前天與王姓男友通電話時因感情因素發生爭吵，陳女一時情緒激動，竟身穿清涼內衣攀爬窗戶導致進退不得，王男電話中得知後立即報警並趕抵現場。消防人員獲報利用雲梯車將陳女救下，經安撫陳女情緒後才結束這場鬧劇。

據了解，陳姓女子之前認識王姓男子後，明知王男已婚卻還是不顧一切與王男交往發展成婚外情。王男因須兼顧家庭近期稍微冷落陳女，導致陳女十分不滿。前天晚間11時許陳女與王男通電話時再度發生爭吵，陳女一時情緒激動，不顧僅穿著清涼的內衣就攀出窗戶，豈料無法返回卡在窗台上進退不得。

王男在電話中得知後焦急得立即報警，並趕緊來到陳女位於新莊的租屋處安撫。新北市消防局獲報派遣人車前往救援，消防人員先安撫陳女情緒後，利用雲梯車順利將陳女救下。陳女經王男及消防人員安撫後情緒逐漸平復，消防人員評估陳女沒有受傷不須送醫，順利結束這場虛驚。

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