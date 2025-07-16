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偷拍裙底風光被抓包！日本岩手縣職員成「北捷攝郎」 下場慘了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

日籍男子佐佐木貴法日前在台北市中山地下街一處手扶梯，持GOPRO攝影機偷拍前方女子裙底風光，女子友人發現報警處理，士林地檢署偵結依妨害性隱私罪嫌起訴。

起訴指出，佐佐木貴法今年6月8日上午9時許在台北市中山地下街R2出口手扶梯上，以GOPRO攝影機從下往上拍攝女子裙底畫面，女子友人發現報警處理，佐佐木貴法犯後坦承犯行，檢方再清查相關筆錄、監視器畫面、偷拍影像等，認定佐佐木貴法涉嫌妨害性隱私「無故攝錄性影像罪」。

據悉，33歲的佐佐木貴法，是日本岩手縣農林水產部職員，案發時是休假來台觀光，即將結束假期準備返日，卻偷拍女子裙底被逮；他犯後被羈押，始終未能與被害女子達成和解，檢方今偵結依法起訴，初步預計7月25日移審。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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