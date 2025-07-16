偷拍裙底風光被抓包！日本岩手縣職員成「北捷攝郎」 下場慘了

台灣發生男子露下體自慰案件。高雄1名屢有露體前科的已婚碩士，到1間快餐時當眾對着1名陌生女高中生裸露下體，甚至公然自慰，嚇到對方立即報警。男被告在庭上辯稱，該名女高中生外表成熟，以為她已經成年，又自爆與妻子性生活不協調，加上罹患思覺失調症和暴露症，所以一時衝動犯案。

2025-07-16 08:06