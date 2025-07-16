「南京紅姐」若來台下場如何？律師揭恐觸3法條 連「受害者」也要坐牢

名為「南京紅姐」的網紅，被揭發真實身分是名38歲男子。圖／摘自微博 中國大陸南京近期爆出震驚全網的「偽娘紅姐事件」，警方查獲一名38歲焦姓男子，長期穿著女裝、化濃妝、戴假髮，並透過濾鏡與變聲軟體在社群平台吸引男網友，甚至以「免費性行為」為誘餌邀請見面，甚至偷拍性愛影片販售牟利，至少1691名男性受害。對此，律師劉韋廷表示，若「紅姐」的行為發生在台灣，將面臨至少三項法律責任，最重可處三年有期徒刑；而那些跟「紅姐」發生關係的男性若涉金錢交易，也可能遭處罰。

劉韋廷在臉書指出，紅姐事件牽涉層面廣泛，不僅是道德爭議，更踩踏法律紅線。他分析，若類似行為在台灣發生，行為人將涉及以下三大罪名：

一、妨害秘密罪

若未經同意偷拍他人隱私影像，依《刑法》第315條之1，構成妨害秘密罪，最重可處三年有期徒刑。劉韋廷表示，性行為是最私密的行為之一，遭秘密錄影不僅嚴重侵犯隱私，更可能造成當事人身心創傷，「就像是你家客廳被裝了針孔，誰能接受？」

二、散布、播送或販賣猥褻物品罪

「紅姐」把不雅影片上傳或販售，已觸犯《刑法》第235條，最重可處兩年有期徒刑，若透過網路大量散播，依情節可加重處罰。此類行為除造成受害者社會性羞辱，也對網路環境造成污染。

三、違反《傳染病防治法》

若行為人知悉自身患有法定傳染病，卻未告知即與他人發生性行為，進而導致感染，依《傳染病防治法》第36條規定，最重可處三年徒刑與高額罰金。此行為形同以他人健康作賭注，後果嚴重。

此外，劉韋廷也提及，「紅姐」以假冒女性身分與他人發生性行為，雖不一定構成傳統意義上的詐欺罪，但在司法實務中，法官可能視其為重大欺瞞，列為量刑加重因素。

劉韋廷示警，「別以為你是受害者就沒事了」，在這場風波中，那些跟「紅姐」發生關係的男性，如果被查出有金錢交易（比如你送的「伴手禮」被認定是嫖資），則可能違反《社會秩序維護法》，最重可處拘留或罰款，「所以，真的別因為一時的衝動，讓自己惹上麻煩」。

劉韋廷藉此事件呼籲民眾，在網路交友日益普及的時代，更應提高警覺，避免受騙。他提出以下4點建議：

1. 網路交友務必小心：虛擬世界真假難辨，別輕易相信陌生人的花言巧語，更別隨意暴露自己的隱私。 2. 私密影像絕不外流：任何情況下，都不要讓自己的私密影像被他人掌握或外流。一旦發生，應立即報警處理。 3. 尊重他人的隱私：己所不欲，勿施於人。別去偷拍、散布他人的私密影像，這不僅是缺德，更是犯法！ 4. 遠離性交易：不要抱持僥倖心態，性交易不僅有健康風險，更會讓你觸犯法律。

劉韋廷強調，「紅姐」的行為不僅害人害己，更是踩踏了法律的紅線，「法律面前人人平等，任何出格的行為，都將付出沉重代價！」