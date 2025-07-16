安親班負責人指侵8歲女 有罪、無罪又變有罪…處女膜不完整判7年6月

板橋安親班負責人凃繼堯用手指性侵8歲女童，女童洗澡時向母親說「凃老師摳屁屁」，母親驚覺女兒遭性侵並報警。新北地院認為凃明知女童未滿14歲，且有身心障礙，卻為逞慾性侵女童，依強制性交判7年6月徒刑，但台灣高等法院改判無罪，最高法院撤銷發回。更一審今依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪，判7年6月刑。

凃繼堯（47歲）為安親班負責人並兼任老師，他被控於2015、16年間在教室對當時就讀小學一年級的女童上下其手，女童因生殖器遭觸摸，之後常出現「自行脫褲」的異常行為；2017年4月19日女童向母親說出此事，還示範「摳屁屁」的動作，母親報警。

凃表明教過女學生，但否認強制性交，雖然曾在2017年4月24日、4月26日在安親班寫下「自白書」，但他喊冤「是被強迫寫的」。

新北地院依據女童母親將女童敘述案發時錄下的影片，以及女童輔導教師等人證稱女童在案發後出現異常行為，並曾主動講出被害過程等，認為女童年幼且有身心障礙，與凃也無冤仇，沒有捏造事實必要。新北院認為以女童的年紀，不可能憑空杜撰被害經歷，認定凃確實曾性侵。

雖然一審時曾將本案送請台灣大學心理學系副教授趙儀珊鑑定，趙儀珊主張在心理治療或輔導中高度誘導性的諮商技巧，有可能會嚴重汙染受害者的證詞，甚至有可能創造出一個「被扭曲或虛構的記憶」，尤其是充滿幻想或想像的遊戲治療方法，年齡較幼小的孩童對於自身經驗的記憶，可能因為在接受遊戲治療時數而混淆了對於真實案發事件的記憶。不過一審並未採納。

新北地院認為凃繼堯明知女童未滿14歲，有身心障礙，仍為滿足自己性慾而性侵女童，有愧於教職、漠視女童性自主決定權，更讓女童身心受創，判他7年6月徒刑。

案件上訴高院時，高院除改採納趙儀珊的觀點外，綜合其他事證，撤銷原有罪判決，並改判無罪。

台灣高等檢察署不服，上訴最高法院。最高法院認為女童母親在未發覺前，就先看到女童伸手入褲摸自己下體的異常舉止，女兒洗澡時還主動示範「摳屁屁」，都不是經母親誘導。凃2017年4月24日書立的自白書、於派出所內向女童下跪道歉的違常舉動，以及鋼琴老師、職能治療師、家教老師的證詞都說明女童有異常反應，醫師也說「這個年紀處女膜不會這樣，陰道不會這麼裸露出來」，高院卻認為不足以證明凃犯罪，是割裂不利他的事證，理由違法。

更一審審理後表示，凃繼堯被訴對女童強制猥褻部分，已經無罪確定，而更一審認為凃確實有性侵，犯刑法「對於未滿14歲、心智缺陷之女子強制性交罪」，他在強制性交過程中，對女童強制猥褻是強制性交的階段行為，則不另論罪。