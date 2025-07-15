貓咪餐廳老闆遭3少女指控性侵！老闆不服上訴 高院判決出爐

男子王勝弘在新北市新莊區經營「吃。貓」餐廳，卻被控先後對3名未成年女員工性侵、撫摸，或開價「上床給5000元，打手槍每次1000元至2000元」。王否認，但因女員工指證歷歷，新北地院依成年人對少年犯強制性交罪等2罪判他4年6月徒刑，另犯乘機性騷擾罪處3月得易科罰金之刑。檢察官與王皆上訴，台灣高等法院今駁回性騷擾上訴，另認定王犯5罪，應執行4年徒刑與1年得易科罰金之刑。

「吃。貓」不單純是貓咪咖啡廳，還開放領養貓咪。但負責人王勝弘被指要求女員工穿超短裙女僕裝上班，2021年11月至2023年6月間，先以男女朋友交往為由，對2名未滿16歲及1名未滿18歲女員工在櫃檯或廚房裡，伸出祿山之爪、親吻。

一名少女表示，他原本是餐廳顧客，因王勝弘說她「長得很可愛」，問她要不要來打工當服務生，她工作不到1個星期，王就給她8千元說「跟我在一起」。少女表示，2023年6月中旬她在椅子上滑手機，王走過來觸摸她左大腿內側、靠近鼠蹊部的位置，還說「腳不要那麼開」，當下想說對方是老闆，她也不敢說什麼。少女母親得知氣炸，要求女兒「不要再去了」，6月16日她便不再到班。

另一名國中剛畢業的少女表示，2022年8月她到餐廳打工，翌月9月8日下午她在餐廳洗碗時，王勝弘從後抱住她，說「要不要當我女朋友？」，還說可以給她零用錢。少女說，王開出價碼，如果幫他打手槍，1次2000元，若發生性行就給5000元；她曾經因被碰而收下錢，「想要拿回一些東西」。

王否認有對價猥褻犯行，辯稱經少女同意才交往，但交往半年僅有擁抱，且對方一直跟他要生活費，越要越多，且她上班也會遲到、曠班。

第三名被害的未成年少女年紀較長，原本也是餐廳客人，因王搭訕才當員工。少女常常逃課，與父母關係差，王告知如果當他女友，就免費提供住宿，但沒想到屋子裡還住著另一名女員工。

被害少女指控，王勝弘2021年11月21日在新莊住處握住她的手「打手槍」，她覺得很怪、排斥，結果王射精在衛生紙上，再將沾手精液的2根手指往她陰道塞。說到遭凌辱的經過，她全身顫抖，因覺得丟臉，沒有跟其他人說。但王駁稱這名少女只來店裡工作1個月，因她出餐慢，又被客人客訴「體味很重」，因此開除對方，女方懷恨在心才做不實指控。

新北地院認為3名被害人當時都還未成年，王勝弘卻不尊重他人身體性自主權，犯後不僅不認罪，還說是遭「仙人跳」，態度惡劣，依成年人對少年犯強制性交罪、與未滿十六歲之人為有對價之猥褻行為罪、成年人對少年犯乘機性騷擾罪判刑。

一審判決後，王勝弘與檢察官都上訴。高院審理後認定王共犯6條罪，其中性騷擾防治法部分維持3月徒刑，得易科罰金；王犯性騷擾罪、犯2個18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之猥褻行為罪合併執行1年徒刑，得易科罰金；犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價之猥褻行為罪、成年人對少年犯強制性交罪合併執行4年徒刑。