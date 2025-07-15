73人受害！台中男在公園女廁裝手機偷拍 被判刑6月確定

台中市曾姓男子在去年5月間在豐原區葫蘆墩公園的女廁內，以裝有監控軟體的手機偷拍，因有女子發現面紙盒的孔洞有異而報警，警方循線查獲曾男，在其手機內發現有73名女子被拍，二審近日審結，依無故攝錄他人性影像罪，判刑6月、可易科，全案確定。

警方調查，曾姓男子在去年5月5日下午4時許，在豐原區葫蘆墩公園第四區女性公廁最裡面1間廁所內，以智慧型手機下載阿福監控（AlfredCamera）APP軟體後，設定為相機端，藏入面紙紙盒內固定。

曾男將手機裝在廁所下方縫隙，對準隔壁女廁內馬桶位置拍攝，在同日成功拍攝到一名女子如廁時的大腿、臀部等畫面，攝錄影像存在手機內，因女子如廁後發現紙盒上有可疑孔洞，驚覺有異而報警。

警方據報到場後，曾男才從在同日晚間6時許，從最裡面1間廁所走出，自願接受搜索，查扣毒品與手機，警方在手機內發現有73名女子受害，全案依無故攝錄他人性影像罪送辦。

二審近日審結，因曾男已坦認涉案，且台中地院一審判決無違誤，曾男上訴量刑過重無理由，依無故攝錄他人性影像罪，判刑6月確定，可易科罰金。