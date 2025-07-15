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制服癖？女警太正 三重男假問路偷摸腿性騷擾遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重一名陳姓男子，今年5月20日上班尖峰時段，見一名正在執行疏導交通勤務的制服女警外型亮眼，獨自站在路口騎樓前，竟假藉問路名義靠近女警，再伺機偷摸女警大腿。檢警查出，陳男竟是性騷女警慣犯，目前仍在台北地檢署緩起訴期間，新北地檢署除將他依性騷擾防治法起訴，並建請法官從重量刑。

起訴指出，案發日上午8點42分，陳男行經三重中正南路、同安街口時，一眼便發現外型亮麗的被害女警，因值勤一人站在騎樓前，竟假藉問路靠近女警，乘女警毫無防備之際，伸手偷摸女警大腿外側，旋即轉身離去。

經女警提告，陳男到案時矢口否認偷摸女警，卻不知自己犯行已被騎樓監視器全部拍下。監視畫面顯示，當時騎樓寬敞，無第三人行走，騎樓間也沒有任何障礙物堆置，因此清楚拍下陳男站在女警身旁時，刻意伸手觸摸女警大腿的過程。

此外，檢警還查出，陳男先前就曾因對其他女警性騷擾，獲台北地檢署緩起訴處分，不料竟又在緩起訴期間再犯。檢察官認為，陳男明顯對刑罰反應力薄弱，且漠視公權力及女性身體自主權，又否認犯行、犯後態度不佳，因此向法官求處重刑。

新北市三重一名陳姓男子見一名制服女警外型亮眼，竟假藉問路名義靠近女警偷摸大腿，遭新北地檢署依性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，非本案當事人，聯合報系資料照片
新北市三重一名陳姓男子見一名制服女警外型亮眼，竟假藉問路名義靠近女警偷摸大腿，遭新北地檢署依性騷擾防治法起訴。圖／示意圖，非本案當事人，聯合報系資料照片

騎樓 性騷擾 女警

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