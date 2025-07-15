狼父摸國小女兒下體又性侵...母掀棉被震驚卻沒報警 還求法院輕判

高雄市一名父親趁9歲女兒與自己、妻子同床熟睡時，摸女兒的下體，被妻子發現後立刻下跪道歉，未料他又於女兒國小畢業升國中的暑假，強脫女兒內褲性侵得逞，最高法院依成年人對未滿14歲女子犯乘機猥褻罪判1年6月徒刑定讞，另犯強制性交部分，他二審撤回上訴，已判刑4年4月確定。

男子平時和妻子、女兒在臥室同睡一床，他2017年間趁女兒熟睡時，伸手隔著內褲摸下體，妻子察覺他動作有異，以為他在打手槍，掀開棉被才發現他的犯行，他立即下跪道歉，但妻子也未報警。

男子2020年6至8月間，也就是女兒就讀國小六年級升國中一年級的暑假，在女兒的房間內，不顧女兒以手推拒，強行脫下內褲，性侵得逞，直至2023年3月間女兒向同學提及被父親性侵，同學在轉知老師通報社會局，才揭發案情。

男子一審依未滿14歲女子犯強制猥褻罪判3年2月徒刑，又依未滿14歲女子犯強制性交罪判刑4年4月，應執行5年10月徒刑。案件上訴，男子對強制性交罪部分撤回上訴而確定，另猥褻部分，他否認犯行，辯稱當時是幫女兒抓癢，並非摸下體。

二審認定男子確實趁女兒熟睡時摸下體，但女兒表示已經原諒父親，也不希望家庭破碎、不願父親坐牢。妻子作證指出，男子現已悔改回歸家庭，為家庭經濟支柱，且和女兒之間相處互動並不尷尬，她願意原諒丈夫，請法院從輕量刑。