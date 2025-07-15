百萬部落客余尚泓性侵甜點師 她笑著流淚訴荒謬...二審緩刑他燦笑

男子余尚泓2017年8月透過交友軟體結識一名女網友，5個月內約會數次，之後則不定期聯繫，2020年8月余再找上這名女網友到他經營的桌遊店當甜點師，卻在廚房2度指侵她。女網友控訴，當時拒絕並說「我有男友」，余卻回「不要讓男友知道就好」，台北地方法院依強制性交罪判余3年10月徒刑。余上訴並與被害人調解，台灣高等法院今改判他2年徒刑，緩刑5年。

余尚泓經營解說電影的部落格，在網路上小有名氣，聲稱「電影是人生唯一的精神糧食」，網站累計流量破百萬。他今天聽完判決後，一邊打電話、一邊燦笑走下法庭，當被媒體詢問判決看法時，他先是驚愣，未發一語離去。

被害女子表示，余尚泓在台北市萬華區經營桌遊店，2020年8月7日找上她談甜點製作，並於8月11日起雇用她當甜點師。翌月25日深夜，余趁桌遊店打烊時進入廚房，先是徒手捏她的肩膀，她見狀離開廚房，但余緊跟在後，當她再次進入廚房，並說「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」，余卻抱住她強吻、指侵。

被害人說，當時她在製作甜點，手油油的，而余有嚴重潔癖，她不敢用手直接碰觸余，而是用前臂架在腰間，往外抵開，但沒辦法推開。余以一隻手觸摸她胸部，另一隻手觸摸她下體。她說，余想要讓她有反應，但她都沒有發出任何聲音及反應，他就說「好啦，對不起」。對方指侵得逞後自行離開廚房，但10分鐘後又折回，再次指侵。

北院審理時，余尚泓表示和女方常有親密行為和互動，即使對方有男友也是一樣，對方並沒有反對或感到反感，且事隔多年，他也不記得她所指當晚發生的事。他說，店開得很晚，可能有客人玩到凌晨，且現場有大面落地窗，可以直接看到女方在廚房製作甜點，如果女方有呼救，鄰居都能聽得到，他不可能冒險性侵。

余否認雇用女子，是因雙方合作販售她做的甜點，但因甜點的口感和視覺效果不好，2020年9月底便停止合作，也沒再與對方聯繫，不知道對方是不是因此而有不良情緒。

北院審理認為，余尚泓與被害人除2017年8月至12月間常以LINE聯繫、約會數次外，之後不論是余邀請對方參加試片會、特映會、玩桌遊，被害人都因要工作而未現身，余卻說雙方「持續見面並有親密行為」，辯詞不可採。此外，余也有準備、購買製作甜點的設備，被害人到桌遊店製作甜點，由余支付薪資，可見他確實有雇用被害人。

被害人的男性室友證稱，某天女方告訴他「我好像被性侵了，怎麼辦」，接著便開始說被性侵的經過，她很冷靜地講述，講到被指侵時「笑著流眼淚」，一直默默地流眼淚、擦眼淚。他覺得她一直想表現出「這一切都沒什麼」的狀態，一直嘗試忍住自己的情緒，她有種心灰意冷、覺得遇到這種事很荒謬的感覺。

北院認為余尚泓為滿足性慾，侵害被害人性自主決定權，還以雙方一開始認識時有親密關係，還辯稱雙方「仍有」親密行為，判他3年10月徒刑。