資通電軍指揮部委辦幼兒園有狼師判8年 12家長向國防部求償

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員期間，被控對多名幼童強制猥褻判刑8年，由於幼兒園是國防部委託民間經營，被害家屬認為，國防部有賠償義務，對國防部提附帶民事訴訟，台北地院已分案由民事法庭審理。

涉事幼兒園的委辦機關，是國防部資通電軍指揮部，該單位去年在案發後聲明，已將教保員移送法辦，台北市長蔣萬安立即發函國防部要求與業者解約，不過，被害幼童家屬共12人仍對國防部、台北市政府教育局提告求償，法院將釐清責任誰屬。

檢察官指控，陳羿翰2023年6、7月任職台北市某幼兒園擔任代理教保員，2024年3月至8月在另家幼兒教保員，涉嫌對教保的4名幼童性侵。

判決書指出，陳擔任代理教保員、教保員，對4名幼童猥褻，犯後飾詞狡辯、托詞卸責，被害人受傷害影響後，無法回復正常的童年生活、更畏懼人群，就陳犯4罪各判刑3年6月，訂應執行刑有期徒刑8年。