幫4歲童「保養皮膚」乳液擦下體 幼兒園教保員判8年

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員、教保員，對4名3到5歲幼童強制猥褻，還騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上，強行撫摸下體。台北地院審理，陳不認罪，法官審案後，依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪，判陳應執行有期徒刑8年。可上訴。

檢察官指控，陳羿翰2023年6、7月任職台北市某幼兒園擔任代理教保員，2024年3月至8月在另家幼兒教保員，涉嫌對教保的4名幼童性侵。

2023年6至7月，陳在某日中午午餐前，假藉檢查身體將1名男童褲子褪下，徒手將臀部撐開並掏出男童的生殖器撫摸；2024年8月1日，陳於午休時，徒手伸入1名女童裙子內撫摸她的下體，食膸知味後，再性侵對方1次。。

2024年同一時段，陳在幼兒園某處室內將室內燈源關閉，對室內學童稱「怪物來了」，利用被害男童及其他學童趴在地板之際，靠近男童徒手伸進他的褲內撫摸下體；一次趁幫4歲男童手、腳擦乳液時，故意擦在他的生殖器上行猥褻之實。

法院審理，陳羿翰否認犯行，辯縱使碰觸到幼童身體的私密部位，也是基於教養照顧幼童所需等。

法院調查，被害人稱，老師看他們的「小鳥」跟屁股「大家都有被檢查過」，男生檢查「雞雞，女生檢查屁股；有被害人稱，老師碰了他的「寶貝」，還用手機拍攝；被害女童稱，她尿尿的地方受傷，原因是「老師用手戳」，合議庭依相關證述，認定陳犯罪成立。