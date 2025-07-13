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客廳裝監視器…他見妻和小王翻雲覆雨 怒求償「沙發不堪使用費」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

沈姓男子因工作需要值班，他在家中客廳裝設監視器，關心妻子與未成年子女狀況；沒想到他竟在畫面中看到妻子與吳姓男子在客廳沙發上發生性行為，他怒告侵害配偶權以及沙發不堪使用，要求賠償精神慰撫金及沙發費用，台南地院判決吳應賠償40萬元及沙發3萬元。

沈姓男子向台南地院提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，他與妻子育有一名未成年子女，因自己工作為科技園區作業員12小時排班制，有時晚間會排班不在家，擔心家人安全，故在經過妻子同意後在客廳及大門口裝設監視器。

去年10月，沈姓男子發現妻子減少與他互動，改變穿著習慣，長時間拿著手機與他人聊天，家裡並常收到吳姓男子送的禮物；沈去年10月底用妻子手機看小孩照片，突然跳出吳傳給妻子的訊息，才發現二人已一同出遊、相互報備行程、訴說愛意。

沈姓男子表示，原來妻子去年9月已經2度與吳發生性行為，他去年12月間調閱家中監視器畫面，更發現吳晚間到家中過夜，甚至在客廳與妻子發生性行為，顯見吳確實與他妻子持續發展逾越普通朋友關係且發生3次以上性行為。

沈認為，他大受打擊，持續至精神科就診，身心受到煎熬、痛苦不堪，加上吳與妻子的行為，讓客廳沙發已遭吳汙損，對他造成難以回復的烙印，他已無法再使用該沙發，故請求吳支出精神慰撫金96萬餘元、沙發費用3萬元，身心科診所就診費2040元。

吳姓男子表示，他與沈的妻子在2023年4月因參加友人邀約活動認識，對方稱婚姻有名無實，他一時情關難過而侵害沈姓男子的配偶權；去年12月遭沈以LINE傳訊責問後，已斷絕與沈妻聯繫，對於沈實為抱歉，但經濟能力有限，願賠償精神慰撫金20萬，不爭執醫療費、沙發費用。

法院指出，吳姓男子與沈的妻子去年9月間曾發生性行為，據沈提出LINE對話紀錄，「吳：愛愛呢；沈妻：感覺你第二次不是很想；吳：沒有啊，我不想怎麼會這樣勒。不要亂想齁；沈妻：不然親你都沒回應」、「沈妻：已經第二次了，想說再這樣我下次就不主動了」等。

法院認為，雖然吳辯稱該LINE對話可能只是意淫，但顯係事後卸責之詞，並不足採，足認吳與沈妻確實曾發生性行為；至於沈再主張，吳與妻子另有性行為，因吳否認，吳亦未舉證以實其說，該部分之主張，自不足採。

法院審酌，吳的行為顯屬不法侵害沈姓男子配偶權，且情節重大，沈請求吳賠償非財產上損害，於法自屬有據；考量吳為台塑六輕廠作業員，以及雙方身分、地位、經濟狀況，沈得請求賠償40萬元為適當，另應賠償醫療費用及沙發費用32040元。

沈姓男子因工作需要值班，他在家中客廳裝設監視器，關心妻子與未成年子女狀況，沒想到他竟在畫面中看到妻子與吳姓男子在客廳沙發上發生性行為。本報資料照片
沈姓男子因工作需要值班，他在家中客廳裝設監視器，關心妻子與未成年子女狀況，沒想到他竟在畫面中看到妻子與吳姓男子在客廳沙發上發生性行為。本報資料照片

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