偽娘設局偷拍性影像販售 醫揭「這點」上千人遭拍沒有不合理

大陸網路近日掀起一場名為「南京紅老頭」的爭議風波，一名自稱「南京紅姐」的偽娘網紅，長期穿著女裝、化濃妝、戴假髮，並透過濾鏡與變聲軟體在社群平台吸引男網友，甚至以「免費性行為」為誘餌邀請見面，他把過程全部偷拍並販售，影片遭上傳的男子多達1600多人，其中不乏健身教練、已有未婚妻等男性。外界好奇，這些男性為何要與偽娘網紅發生性行為？

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，在性傾向的光譜上，其實十分的寬廣，每個人對於被喚起性感覺的原因，各有不同，且常處在不同的情形，包括異性、雙性、同性等，甚至就是喜歡偽娘；因此，這事件上，很難說與偽娘發生性行為的人，不知道偽娘的真實身份，且這次被上傳性影像的有1600多人，背後應該有更多已約見面，但未發生性行為的人，因而沒有相關影片，由此估算，1600多人的人數沒有「不合理」。

「性影像被上傳的這1600多人，在性傾向的光譜上，可能就是偏向雙性、偽娘。」但李俊宏指出，其中，也不排除是受到「免費」性行為的吸引；另一個因素，也可能是受到目前大陸社會變遷的影響，特別是近幾年女性也出現不婚、不生的現象，許多男性即便條件不錯，但就是無法順利找到對象等，進而轉向網路尋找不同的刺激。

不過，隨著事件曝光，性影像遭上傳男性的生活也大受影響，如其中一位男性遭到未婚妻退婚。李俊宏說，此事件確實嚴重影響當事人的人際關係，應與對方坦承的溝通、說明，看看有沒有機會一起度過風波，如果沒有辦法，那也只能接受。這件事終究會過去，當事人還是要繼續過生活，等到事件熱度過了，狀況應會獲得改善，如果無法度過，仍需要尋求心理諮商協助。