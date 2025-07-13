「創意私房」集團販賣偷拍片 檢：應論組織犯罪

台中地檢破獲「創意私房」性影像網站，發起人「老馬」身分不詳且仍在境外，檢方發現歹徒是長期、計畫性牟利，將偷拍性影像當成商品，並注重版權、獨特性，不單單僅是個人行為，且有集團性結構，應依組織犯罪論處。

組織犯罪防制條例二○一七年修法後，新增要件為「持續性」、「牟利性」的結構性犯罪組織，實務上針對詐騙集團、盜伐林木的山老鼠，或是金融犯罪都可適用，近年偷拍、非法販賣性影像趨勢增加，有司法官也主張這類集團也應構成犯罪組織。

中檢這次破獲創意私房成員，包括負責替影片製浮水印的幹部、帳房，以及主要提供偷拍影片者，主腦「老馬」除指揮幹部，還會按影片售出價格分帳，有成員二○一七年就加入，持續供應影片至去年六月才落網。

從過去相關案件可發現，非法性影像網站鎖定未成年少女，影像分門別類、存放獨特編號的資料夾，甚至記載不同被害人個資、影片內容，形同當成高價商品陳列販賣。

檢方指出，本案一干人是長期、有計畫性地透過特定商業模式，以不法手段取得成年、少女性影像，再營利販售，並非一般男女親密交往衍生。

檢方說，歹徒為滿足自身對不當性慾、錢財追求，以具有相當規模的商業模式，在網路上從事販賣兒童、少年性影像，藉侵害被害人的名譽、隱私及身心而獲利，且和「老馬」共同經營網站，形成全台最大販售性影像的犯罪組織。

檢方批這些人泯滅人性，一般人常因難堪、醜陋影像外流就感到尷尬、難受，何況是性影像無端遭人在網路上兜售、流傳甚至品評，若遭騷擾、恐嚇，傷痛一生難平復。