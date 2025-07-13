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他以刺青誘少女上床 偷拍上傳創意私房

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

全台最大非法性影像販售網站「創意私房」去年遭殲滅，檢方抓到發起人「老馬」旗下負責替影片上浮水印的許姓幹部、張姓帳房，另有戴姓男子以幫忙「刺青」為名，誘拐少女性交偷拍，將影片上傳販賣。台中地檢署依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴五人。

中檢檢察官陳祥薇偵破創意私房，該網站是由身分不詳、綽號「老馬」的男子發起、指揮，由許姓男子（卅八歲）將至少二五七部性影像加註浮水印並分潤，張姓男子（卅歲）擔任帳房提供帳戶供會員繳納會費，戴姓、黃姓男子各自上傳偷拍的性影像。

檢警發現，網站有大量成年、未成年性影像，會員費、交易費都以「圖幣」計算（一圖幣等於人民幣一元），新加入會員要先支付一千八百元人民幣，可閱覽九成網站內容，消費金額累積還能升級。

「老馬」為避免影片外流、維持創意私房獨特性，會親自審核每部影片，且加上浮水印後才上架，更要求會員匯款時不要備註任何關於網站的訊息，國小、國中等未成年影像，會特別標示為「掐出水」。

檢警查出，戴二○一九年起和三名少女、兩名女子視訊裸聊，趁機側錄將影片上傳販售，還以「經驗豐富到處約」等語形容被害人。戴自稱刺青師，佯以幫對方刺青，約兩名女高中生性交卻偷拍。

檢方去年搜索查扣電腦、硬碟及手機，計有廿六名會員花錢買性影像，有兩人各砸八萬元、九萬元購買，張管理的帳戶共有七十七萬不法所得，許還會和另名朱姓男子提領、匯兌，輾轉交給老馬。

檢方偵訊時，許坦承是創意私房的「浮水印師」，張承認提供帳戶讓會員繳費、儲值，再將錢輾轉匯給老馬。

檢方依組織犯罪防制條例、兒少性剝削防制條例及洗錢等罪起訴許等五人，並請法院審酌他們危害人性尊嚴、社會秩序甚巨，動機、目的及手段惡質，從重量刑。

創意私房 偷拍

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