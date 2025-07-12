獨／殲滅「創意私房」 發起人「老馬」旗下幹部、帳房全再遭起訴

全台最大非法性影像販售網站「創意私房」去年遭殲滅，檢方抓到發起人「老馬」旗下負責替影片上浮水印的許姓幹部、張姓帳房，還有名戴姓男子專以幫刺青名義，誘拐少女性交偷拍，將影片上傳販賣，偵結依兒童及少年性剝削防制條例起訴5人。

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破創意私房，經查該網站是身分不詳、綽號「老馬」男子發起、指揮，由許姓男子（38歲）將至少257部性影像加製浮水印並分潤，張姓男子（30歲）擔任帳房提供帳戶供會員繳納會費，戴姓、黃姓男子各自偷拍上傳性影像。

檢警發現，網站有大量成年、未成年性影像，會員費、交易費都以「圖幣」計算（1圖錢等於1人民幣），新加入會員要先支付1800元人民幣，就可閱覽90％網站內容，並取得1800圖幣，用於購買網站帖子的影片，消費金額累積還能升級。

而「老馬」為避免影片外流、維持創意私房獨特性，會親自審核每部影片且加上浮水印後才上架，更要求會員匯款時不要備註任何關於網站的訊息，針對國小、國中等未能年影像，會特別標示為「掐出水」。

檢警查出，戴男2019年起和3名少女、2名成年女子視訊裸聊，卻趁機側錄將影片上傳販售，還以「乳溝超深」、「個性潮流女」、「經驗豐富到處約」等與形容被害人，又多次自稱刺青師，佯以要幫對方刺青為由，約2名高中少女性交卻架設鏡頭偷拍。

檢方去年搜索查扣電腦、硬碟及手機，統計有26名會員花錢買性影像，其有2人各自砸8萬元、9萬元購買，另清查張男管理帳戶不法所得共77萬2563元，許還會和另名朱姓男子提領、匯兌，輾轉交給老馬，以此洗錢。

檢方訊時，許男坦承自己是創意私房的「浮水印師」，帳號為「獨立水印製作B」，張也說提供帳戶讓會員繳費、儲值，並以代購、暗語等，將所得轉匯給老馬。