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試圖強抱、親吻！北市律師聯誼會創會理事長爆性騷 掏15萬和解試圖封口

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市律師聯誼會創會理事長、現年59歲資深律師倪映驊，近日遭前助理小宣（化名）指控，多次以曖昧及露骨語言騷擾，甚至試圖強抱、強吻等不當肢體接觸，倪映驊不僅稱「該叫妳親愛的還是寶貝」、「至少妳比我女兒大」，還在女方表明拒絕後，提出15萬元補償並要求簽署「不再追究」協議，試圖封口了事。

對此，倪映驊所屬律師事務所發聲明表示，雙方已和解並簽署保密協定，不便回應細節，倪映驊已請假不再接案。

鏡報新聞網報導，倪映驊為台大法律系畢業，曾任多家銀行法務主管，目前為鼎群商務法律事務所負責人，並擔任台北市律師聯誼會創會理事長，小宣友人爆料轉述，小宣和倪映驊自2023年4月起合作，倪多次以權勢展開曖昧訊息攻勢，逐步升級為肢體騷擾，一次小宣身體不適，倪在酒後堅持開車送她返家，並在等紅燈時轉身試圖強行擁抱、親吻，另一次兩人在補習班電梯前碰面，倪也突襲擁抱小宣，造成對方極度不安。

在兩次不當行為後，倪映驊雖一度傳訊致歉，卻強調「我做這些不是為了肉體的歡愉」，小宣後來明白表示「不要再有任何不當肢體接觸」，倪見狀反而要求小宣簽下「合意終止、不再追究」協議書，甚至表明願意掏15萬元和解。

友人表示，小宣考量影響未來職涯選擇隱忍接受，孰料倪映驊以為小宣氣消，又傳訊希望小宣在他出差期間，去他家澆花、打掃住家等私人事務，事後小宣發現，倪先前已被法院認定侵害他人配偶權，須賠償25萬元，為了不讓更多女性陷入類似情境，選擇透過媒體揭露過程，強調「希望未來職場文化更安全，女性不再因地位差距而被迫接受不當對待」。

對此，倪映驊透過鼎群商務法律事務所發聲明表示，有關倪映驊律師遭助理檢舉之事項，經調查發現，雙方早已達成和解，並簽署保密協定，針對相關內容依合約不便對外發言及評論，若有爭議，將循法律程序解決。

至於倪律師所涉司法案件，均判決確定，民事部份完成賠償，刑事案件則在緩刑中，對此律師公會及主管機關業已依律師法懲戒程序辦理懲戒，並無迴護或隱匿情事。為避免相關事件影響本所正常運作，損及當事人權益，即日起本所將由其他律師接續承辦案件，倪律師則請假至相關爭議落幕，以避免影響其他員工工作環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市律師聯誼會創會理事長、現年59歲資深律師倪映驊，遭前助理指控騷擾。示意圖／AI生成
北市律師聯誼會創會理事長、現年59歲資深律師倪映驊，遭前助理指控騷擾。示意圖／AI生成

職場 性騷擾 律師

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