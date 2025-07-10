快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

學校當砲房！已婚男老師外遇女舍監 還在辦公室桌上嘿咻下場慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市某私立中學一名已婚男老師和宿舍女舍監搞外遇，兩人在汽車旅館、導師辦公室、宿舍嘿咻，女舍監甚至打電話給男老師的妻子告知兩人的關係，威脅要將婚外情公諸於世，對方怒提告求償，台北地方法院判女舍監應賠償30萬元，可上訴。

男老師的妻子提告主張，丈夫和女舍監2023年3月至8月間，在大直沐蘭汽車旅館、學校夜導師辦公室、宿舍發生性行為；女舍監當小三還於去年5月20日打電話到她任職的公司，告知她兩人之間有婚外情，還威脅要公諸於世，並加入她的LINE，侵害她的配偶權，請求賠償100萬元。

女舍監反駁，她是經由男老師介紹到學校擔任舍監，兩人確實有交往，但她2023年6月間和同事閒聊才發現男老師已婚，便拒絕繼續交往，她沒有侵害配偶權，她打電話給元配，是出於善意告知，並沒有持續騷擾，請求駁回訴訟。

男老師作證指出，他確實婚前曾和女舍監交往，而他婚後也有介紹女舍監到校上班，女舍監事後打電話給他說要「約砲」，兩人就相約汽車旅館嘿咻，從那時開始，就不定期的在學校的夜導辦公室、宿舍老師的房間等地發生性行為。

男老師說，學生與老師下班返回宿舍之後，女舍監都藉故晚走逗留在辦公室，兩人就會摟摟抱抱、在辦公室的桌上發生性行為，持續到2023年8月，因為他就發現女舍監是不好相處的人，而且心機很重，深怕兩人性行為關係變成女舍監恐嚇的把柄。

北院認為，男老師、女舍監確實發生性行為，認定女舍監侵害配偶權，審酌後判女舍監應賠償30萬元為適當。

示意圖／imgimage
示意圖／imgimage

宿舍 性行為 辦公室

延伸閱讀

嘉義電商疲老闆控妻家暴、外遇 妻子怒反擊「親手毀掉自己前程」

疲老闆控妻家暴、外遇　出軌多名男性「員警、藥師成靈堂遺照」

獨／外遇男老來淒慘 遭控幼時打兒到失聰、跛腳 判3孩免扶養

人夫找乾妹赴摩鐵 正宮氣炸求償 法官認只待30分判敗訴

相關新聞

學校當砲房！已婚男老師外遇女舍監 還在辦公室桌上嘿咻下場慘了

台北市某私立中學一名已婚男老師和宿舍女舍監搞外遇，兩人在汽車旅館、導師辦公室、宿舍嘿咻，女舍監甚至打電話給男老師的妻子告...

高雄社團狼師20年染指10多童 涉綑綁還錄影重判16年

高雄某社團老師過去20年染指10多名孩童，不僅命令學童脫衣、綑綁身體、矇住雙眼，拍錄性虐戀影猶如「校園版黃子佼」，橋頭地...

以為穩定交往卻被騙砲…OL怒告性侵 法官這原因判無罪

新竹陳男透過交友軟體認識美女OL婷婷（化名），雙方初次見面後即發生性行為。婷婷事後控訴陳男利用她「想穩定交往」之名行性侵...

高雄某教練遭議員踢爆性騷 告協會兩幹部誹謗反被打臉

高雄市民進黨議員鄭孟洳去年4月踢爆某單項運動教練涉嫌性騷，該教練不滿，認為單項協會黃姓秘書長及尹姓委員未經查證，就在議員...

性侵犯沉迷多P、SM 保護管束還找少女性交營利 上訴結果曝光

于姓男子沉迷多人性交、SM，在LINE上創設「同玩會」等男性同好群組，作為發起交性交活動的聯絡工具，他在2019年7月至...

對多名學生下手…台中棒球教練一審判90罪 受害者家長：判死也無濟於事

台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯90件強制猥褻、強制性交等罪，並拍攝性影片，一審判90罪，最重8年6月。受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。