學校當砲房！已婚男老師外遇女舍監 還在辦公室桌上嘿咻下場慘了

台北市某私立中學一名已婚男老師和宿舍女舍監搞外遇，兩人在汽車旅館、導師辦公室、宿舍嘿咻，女舍監甚至打電話給男老師的妻子告知兩人的關係，威脅要將婚外情公諸於世，對方怒提告求償，台北地方法院判女舍監應賠償30萬元，可上訴。

男老師的妻子提告主張，丈夫和女舍監2023年3月至8月間，在大直沐蘭汽車旅館、學校夜導師辦公室、宿舍發生性行為；女舍監當小三還於去年5月20日打電話到她任職的公司，告知她兩人之間有婚外情，還威脅要公諸於世，並加入她的LINE，侵害她的配偶權，請求賠償100萬元。

女舍監反駁，她是經由男老師介紹到學校擔任舍監，兩人確實有交往，但她2023年6月間和同事閒聊才發現男老師已婚，便拒絕繼續交往，她沒有侵害配偶權，她打電話給元配，是出於善意告知，並沒有持續騷擾，請求駁回訴訟。

男老師作證指出，他確實婚前曾和女舍監交往，而他婚後也有介紹女舍監到校上班，女舍監事後打電話給他說要「約砲」，兩人就相約汽車旅館嘿咻，從那時開始，就不定期的在學校的夜導辦公室、宿舍老師的房間等地發生性行為。

男老師說，學生與老師下班返回宿舍之後，女舍監都藉故晚走逗留在辦公室，兩人就會摟摟抱抱、在辦公室的桌上發生性行為，持續到2023年8月，因為他就發現女舍監是不好相處的人，而且心機很重，深怕兩人性行為關係變成女舍監恐嚇的把柄。