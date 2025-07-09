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高雄社團狼師20年染指10多童 涉綑綁還錄影重判16年
高雄某社團老師過去20年染指10多名孩童，不僅命令學童脫衣、綑綁身體、矇住雙眼，拍錄性虐戀影猶如「校園版黃子佼」，橋頭地院依成年人與未成年性交等罪重判18年，全案上訴後，高雄高分院今宣判，改處社團老師有期徒刑16年，仍可上訴。
揭發狼師案的小三男孩，當初隨好友加入社團活動，因遭男師捏乳對待後，覺得不舒服，私下詢問社團其他同學，才知就連好友、甚至已上國中的表哥，都有被老師猥褻的經驗。
去年4月間，國民黨高雄市議員白喬茵質詢時，爆料這起猶如「校園版」黃子佼案的狼師，惡行才攤在陽光下。當時教育局證實，早在前年3月間，一名小三男童就揭露遭老師性侵的經過，該國小雖按相關程序於24小時內通報處理，但直到6月21日，該師才被學校停聘接受檢警調查。
檢警查出，該師利用身為國小社團老師身分，多年來，陸續要求多位被害學童服從脫衣、綑綁等行為，並拍攝照片，該師在學校任職20年間，確認至少16人受害，受害男童從小學到青少年都有，部分受害人已經成年。
該師被檢警查扣電腦主機及手機中，均有拍攝大量男童不雅照及相片，罪嫌重大，檢方起訴後，並建法院從重量刑，社團老師當時被檢方聲押獲准，移審法院後，爭取交保都被駁回，持續延押迄今。
一審橋院法官審酌老師犯行，認定社團老師共違反兒童及少年性剝削防制條例等26罪，合併重判18年。社團老師不服上訴，高雄高分院今上午宣判，改判16年有期徒刑。可上訴。
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