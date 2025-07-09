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以為穩定交往卻被騙砲…OL怒告性侵 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳男透過交友軟體認識美女OL婷婷（化名），雙方初次見面後即發生性行為。婷婷事後控訴陳男利用她「想穩定交往」之名行性侵之實。法官審理發現，婷婷曾傳訊「超級壞、好怕懷孕、不想也得生，總不能拿掉？」認定並無性侵情事，諭知陳男無罪。

判決書指出，陳男與婷婷去年6月透過交友軟體Tinder認識，約定見面後共赴餐廳與女方租屋處，雙方發生性行為。檢方主張，陳男利用女方剛失戀、渴望穩定交往之心，假意示好誘導性交，並於屋內違反女方意願，從背後抱住她並強脫衣物，最終將其推倒在沙發上發生性行為。

但陳男事後態度越來越冷淡、訊息越回越短，案發第3日便停止回覆訊息，甚至不讀訊息，婷婷才確認遭騙炮憤而提告，檢方也依強制性交罪嫌起訴陳男。

陳男辯稱當時是合意性交、你情我願。法官發現婷婷雖指控被強行脫衣推倒，卻坦承身體並無受傷、衣物未損壞，且租屋處為鄰戶相近之大樓，若真遇強制情形理應有呼救可能。

此外，案發後婷婷持續與陳男LINE聯繫，內容甚至包含「那我們現在在一起了嗎」、「不要愛愛？不要內射？」「我還是好怕懷孕」等親密語句，並未再談及發生性行為經過，或表示遭性侵。

法官認為，女方前後說法略有出入，檢方也並未提出其他補強證據，難以證明陳男在發生性行為時，確實違反女方意願。即便陳男曾以不實言語使婷婷誤以為雙方關係認真穩定，進而同意發生性關係，亦僅屬「騙砲」，在法律上仍屬自願性交，最終諭知陳男無罪。

新竹陳男透過交友軟體認識美女OL婷婷（化名），雙方初次見面後即發生性行為。婷婷事後控訴陳男利用她「想穩定交往」之名行性侵之實。示意圖／123RF
新竹陳男透過交友軟體認識美女OL婷婷（化名），雙方初次見面後即發生性行為。婷婷事後控訴陳男利用她「想穩定交往」之名行性侵之實。示意圖／123RF

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