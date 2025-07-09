高雄某教練遭議員踢爆性騷 告協會兩幹部誹謗反被打臉

高雄市民進黨議員鄭孟洳去年4月踢爆某單項運動教練涉嫌性騷，該教練不滿，認為單項協會黃姓秘書長及尹姓委員未經查證，就在議員記者會上宣稱有10人被害，自訴提告誹謗，高雄地院審理後，法官認定兩人言論並非捏造，屬可受公評之事，判兩人無罪。

鄭孟洳去年與人本基金會、黃姓單項協會秘書長等人召開記者會，指該知名單項運動教練數年前多次藉教學名義，對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不可以向家長告狀。

教練惡行被鄭孟洳踢爆後，隨即被停權，但鄭發現該名教練被停權後，仍借牌，違規介入世運選拔，且在大坪頂認養曲棍球場招生，今年再要求市府全面盤點認養情況，並查清有無教練違規借牌情事。

事後該名教練不滿，認為去年5月黃姓秘書長與鄭孟洳召開記者會，未經查證就在議員記者會上宣稱「我們確實有掌握到10名被害人」等話。

尹姓委員甚至在臉書轉貼文章或分享報導標題為「國家代表隊教練對女球員伸狼爪10年、摸腰、捏胸惡行曝光」的新聞內容，影響他的名譽及社會評價，到法院自訴對黃姓秘書長、尹姓委員提告誹謗。

高雄地院審理時，黃姓秘書長稱他說的是事實，且經尹姓委員告知，他們確實有掌握10位指控教練性騷的被害人，；尹姓委員則說他轉發新聞，是因為該教練行為屬可受公評之事，且他確實有向被害人查證。

法官認為，黃姓秘書長、尹姓委員基於親身經歷及手上現有查證資料，在記者會上所為陳述，即便教練提出8份球員及家長聲明書，宣稱教練教學10年來未有性騷等行為，但簽聲明書球員未必與疑似被害人重疊，不能據此反推黃、尹兩人未向「10人」求證。