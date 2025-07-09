快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

高雄某教練遭議員踢爆性騷 告協會兩幹部誹謗反被打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市民進黨議員鄭孟洳去年4月踢爆某單項運動教練涉嫌性騷，該教練不滿，認為單項協會黃姓秘書長及尹姓委員未經查證，就在議員記者會上宣稱有10人被害，自訴提告誹謗，高雄地院審理後，法官認定兩人言論並非捏造，屬可受公評之事，判兩人無罪。

鄭孟洳去年與人本基金會、黃姓單項協會秘書長等人召開記者會，指該知名單項運動教練數年前多次藉教學名義，對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不可以向家長告狀。

教練惡行被鄭孟洳踢爆後，隨即被停權，但鄭發現該名教練被停權後，仍借牌，違規介入世運選拔，且在大坪頂認養曲棍球場招生，今年再要求市府全面盤點認養情況，並查清有無教練違規借牌情事。

事後該名教練不滿，認為去年5月黃姓秘書長與鄭孟洳召開記者會，未經查證就在議員記者會上宣稱「我們確實有掌握到10名被害人」等話。

尹姓委員甚至在臉書轉貼文章或分享報導標題為「國家代表隊教練對女球員伸狼爪10年、摸腰、捏胸惡行曝光」的新聞內容，影響他的名譽及社會評價，到法院自訴對黃姓秘書長、尹姓委員提告誹謗。

高雄地院審理時，黃姓秘書長稱他說的是事實，且經尹姓委員告知，他們確實有掌握10位指控教練性騷的被害人，；尹姓委員則說他轉發新聞，是因為該教練行為屬可受公評之事，且他確實有向被害人查證。

法官認為，黃姓秘書長、尹姓委員基於親身經歷及手上現有查證資料，在記者會上所為陳述，即便教練提出8份球員及家長聲明書，宣稱教練教學10年來未有性騷等行為，但簽聲明書球員未必與疑似被害人重疊，不能據此反推黃、尹兩人未向「10人」求證。

法官認定，教練被球隊學生申訴在教學期間對其性騷擾，此問題事涉性別平等、教育平等等權益，與社會善良風俗有重要關聯，屬與公共利益有關且可受公評之事，兩人言論不具真實惡意，判決無罪。

議員鄭孟洳去年踢爆高雄某知名單項運動教練多年來借教學名義對女性球員有撫摸腰側、側胸，揉捏胸部等性騷行為，並以「退隊」威脅對方不可告狀。本報資料照片
議員鄭孟洳去年踢爆高雄某知名單項運動教練多年來借教學名義對女性球員有撫摸腰側、側胸，揉捏胸部等性騷行為，並以「退隊」威脅對方不可告狀。本報資料照片

性騷擾 教練 記者會

延伸閱讀

上4節目爆料藝人侯怡君是小三 張金鳳涉誹謗遭起訴

桃園某高中爆6男生性騷霸凌女生及導師 今懲處出爐

TOKIO解散內幕曝光！國分太一霸凌、性騷「根本雙面人」

高雄大坪頂曲棍球場搶奪戰？民代與教練互槓

相關新聞

以為穩定交往卻被騙砲…OL怒告性侵 法官這原因判無罪

新竹陳男透過交友軟體認識美女OL婷婷（化名），雙方初次見面後即發生性行為。婷婷事後控訴陳男利用她「想穩定交往」之名行性侵...

高雄某教練遭議員踢爆性騷 告協會兩幹部誹謗反被打臉

高雄市民進黨議員鄭孟洳去年4月踢爆某單項運動教練涉嫌性騷，該教練不滿，認為單項協會黃姓秘書長及尹姓委員未經查證，就在議員...

性侵犯沉迷多P、SM 保護管束還找少女性交營利 上訴結果曝光

于姓男子沉迷多人性交、SM，在LINE上創設「同玩會」等男性同好群組，作為發起交性交活動的聯絡工具，他在2019年7月至...

對多名學生下手…台中棒球教練一審判90罪 受害者家長：判死也無濟於事

台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯90件強制猥褻、強制性交等罪，並拍攝性影片，一審判90罪，最重8年6月。受害...

台中變態棒球教練性侵、偷拍男童 犯90罪重判下場曝

台中某國小松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童，甚至還會偷拍不雅影片，民代去年更爆料指出松會逼球隊男童互摸、肛交，變態行為令人...

台中國小老師竟是偷拍狼！硬碟還原還有大量兒少性影像

台中某國小林姓代理教師潛入校內性別友善廁所，拿手機伸進隔板偷拍女童，對方目視鏡頭嚇到趕緊穿上褲子跑回班上大喊「老師，學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。