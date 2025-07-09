性侵犯沉迷多P、SM 保護管束還找少女性交營利 上訴結果曝光

于姓男子沉迷多人性交、SM，在LINE上創設「同玩會」等男性同好群組，作為發起交性交活動的聯絡工具，他在2019年7月至8月間找來2名少女參與「多P」活動還從中抽成，且拍攝少女性交影片，遭新竹地檢署起訴。新竹地方法院依兒童及少年性剝削防制條例、刑法判于5年10月徒刑，併科20萬元罰金，台灣高等法院8日改判10月徒刑、4年6月徒刑，併科20萬罰金。

于有強制性交前科，他透過友人結識少女「蘋果」、「糖兒」，2020年間企圖讓她們參與多人性交活動，于再向參加者收取報名費，並與少女拆帳。不過「蘋果」因臨時取消，她的活動部分沒辦成，而他透過「糖兒」上陣，先後共獲利5千元。

35歲的于姓男子身材偏胖，有大學學歷，但一審時的心理衡鑑顯示他全量表智商63，整體智能落於輕度障礙範圍，雖然被診斷患有思覺失調症，但他犯案時並未因精神障礙或心智缺陷而降低辨識能力。

新竹地院認為于過去就因強制性交而遭判刑確定，保護管束期間還不知警惕、悔改，利用兩名少女對男女感情、性行為認識不成熟，竟引誘、媒介、容留少女為對價性交，戕害「糖兒」身心。竹院考量于已與「糖兒」和她的法定代理人分別以13萬元、27萬元和解，犯後態度還算良好，但「糖兒」認為于早有前科，希望法院從重量刑，因此判5年10月刑，併科20萬元罰金。