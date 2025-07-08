對多名學生下手…台中棒球教練一審判90罪 受害者家長：判死也無濟於事

台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯90件強制猥褻、強制性交等罪，並拍攝性影片，一審判90罪，最重8年6月。受害學生家長表示，判死刑也無濟於事，希望他們是最後受害者。

在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子，任內6年對32名學童犯下強制猥褻、強制性交等90罪，台中地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌將他起訴。台中地院今天判決，90罪分別判處3年6月至8年6月不等刑期。

松男一審判決90罪，家長透過當時揭露這起案件的台灣民眾黨籍台中市議員江和樹表示，判他死刑也無濟於事，希望他們是最後一個受害者。

此案經台中市教育局調查，調查小組召開考核會議，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，6名歷任體育組長及學務主任後續懲處。

江和樹則說，台灣的法律最重刑期都不會超過30年，對孩子的傷害已造成，一切都回不去；松姓教練還是有可能可回歸社會，希望未來他可以接受治療。

江和樹不滿已有這麼多受害者出現，教育局至今仍沒有人為這件事情負責，市府都沒有監督責任嗎；他也呼籲，應導正畸形行為，還給體育界正當、陽光的運動場域。