台中變態棒球教練性侵、偷拍男童 犯90罪重判下場曝

台中某國小松姓棒球教練長年性侵、猥褻男童，甚至還會偷拍不雅影片，民代去年更爆料指出松會逼球隊男童互摸、肛交，變態行為令人髮指，松男去年底遭搜索、拘提聲押獲准；台中地院今依強制性交等90罪，判他1年6月至8年6月不等，尚未訂應執行刑，可上訴。

台中市議員江和樹今踢爆太平區某國小松姓棒球隊教練對多名男童伸狼爪，除摸男童生殖器、逼口交，若不肯就範就不給上場打球；檢方指出，全案由婦幼專組檢察官指揮偵辦，11月搜索、複訊後，以松涉嫌加重強制性交等罪嫌，將他向法院聲押禁見獲准。

去年有民代爆料指出，松男2012年就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，學校聘雇機制無法防堵狼師，質疑孩子們的安全家長能安心嗎？

據受害者表示，這名「狼師」除自己伸狼爪撫摸孩子的生殖器、逼迫為其口交。甚至要求孩子們互摸、肛交，變態行徑令人髮指，孩童指出如果不肯就範教練就不讓孩童上場打球；甚至要求以畢業學童再回到學校，否則就公開照片及錄影。

台中地檢署去年10月接獲太平分局通報，太平區某國小棒球隊松姓約聘男教練（37歲），涉嫌對未成年隊員性侵，檢察官通知多名被害人到案陳述，11月21日指揮搜索松男住處等地，拘提松到案。

檢方複訊後認定松男2019年至2024年間，對多名未成年被害人涉有妨害性自主犯嫌，涉犯刑法第222條加重強制性交、第228條利用權勢性交、猥褻等罪犯嫌重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實施疑慮，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地院審酌，松曾對男童猥褻卻不知反省，明知多名男童未滿12歲，自己身為師長未盡保護義務，侵害被害人身心，嚴重背棄家屬信任，且被害人眾多，松犯行近百次，考量他犯後坦承但沒和解。

中院依7個對未滿14歲男子強制性交罪各判他7年10月、依46個對未滿14歲男子強制猥褻罪各判3年6月、依3個成年人對兒童乘機猥褻罪各判1年6月、依34個以違反本人意願之方法使少年被製造與性相關、客觀上足以引起性慾或羞恥之電子訊號罪各判7年2月至8年6月不等。