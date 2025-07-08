台中國小老師竟是偷拍狼！硬碟還原還有大量兒少性影像

台中某國小林姓代理教師潛入校內性別友善廁所，拿手機伸進隔板偷拍女童，對方目視鏡頭嚇到趕緊穿上褲子跑回班上大喊「老師，學校有變態！」警方調閱監視器抓到林，法院以林男釀女童身心受創，依兒童及少年性剝削防制條例判他4年2月，可上訴。

檢警調查，林男2023年9月11日進入國小性別友善廁所，趁下午1名女童進去時，偷偷拿手機伸過隔間門板縫隙偷拍，女童因目睹鏡頭受到驚嚇，急忙上完後穿上褲子並叫同學一起離開，林這才沒拍到。

由於女童班導師獲報，返回現場時林男雖已經離去，但校方報警、調閱監視器，這才發現林身影將他送辦。

台中地院審理時，林男否認犯行，辯稱自己當時在上廁所，脫褲子時要拿手機出來，但印章掉到地上，他當時上大號邊玩手機，後來是手拿著手機邊撿印章，沒有偷拍。

女童證稱，在廁所蹲下時看到左前方有手機鏡頭，她嚇到穿起褲子跑回教室，並大喊「老師，學校有變態」後來跟老師回去檢查沒發現人，後來自己會做惡夢，曾夢到林男很凶來找她，也去看過心裡醫師。

另同學、老師也說，女童反應上廁所看到手機鏡頭，當時情緒激動、很不舒服，家長也反應她之後常常睡不著、情緒緊張落淚，不採信林男辯詞。

法院審酌，林男違反女童意願企圖偷拍，所幸對方即時察覺未得逞，但造成女童身心影響，犯後否認、沒有和解，考量他犯罪動機、手段，及其碩士畢業、有2名小孩等一切情狀，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪判他4年2月。

另案發後，林男家中遭檢警搜索，其隨身碟內經數位鑑識發現有數個兒少性影像，涉嫌無故持有少年性影像罪嫌。林辯稱不知情，隨身碟本來是學校公用，暑假才會帶回家，相關性影像是遭刪除狀態。