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上門面試清潔工竟變情慾按摩 老闆瞎扯少女下體抹口水

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某清潔公司姜姓負責人曾猥褻國小女童遭判刑4年2月，審理期間他刊登求職廣告，1名高一少女應徵時卻被他載到汽車旅館性交，姜辯稱僅「情慾按摩」沒有性交，還稱少女拿他口水抹下體才驗出DNA，法院不採信，依妨害性自主罪判他1年，可上訴。

檢警調查，姜男2023年11月在臉書刊登找清潔工廣告，少女看到就和姜聯繫面試，同年12月7日雙方碰面後姜卻將對方載到汽車旅館，在未違反少女同意下發生性行為。

台中地院審理時，姜辯稱少女應徵工作時無法從臉書查到她實際年紀，對方僅說「高一，目前休學」，他以為這是少女最高學歷而非正在休學中，且她騎機車到場當然認為已經年滿18歲，自己身為清潔公司負責人，若知道她未成年也不會聘用。

姜還說，他提議可以邊按摩邊談工作，少女也詢問按摩價錢，雙方達成合議就一起去汽車旅館，少女替他按半小時，換自己幫她按並手抹精油撫摸少女全身，她都沒有拒絕，以為當時已經轉為「情慾按摩」，但沒有和她性交，還說是少女將他口水帶走抹在下體。

少女證稱，到汽車旅館後姜男脫光僅用毛巾圍下半身，還問她要不要做八大，姜按摩過程有性交，自己表示會痛姜才停止，還給了她2000元。

法院查，少女指證歷歷，下體也採集到姜的DNA，另勘驗雙方對話也認定姜應已知少女年紀，加上姜2021年間也曾對年僅國小5年級女童強制猥褻遭判4年2月，不採信其辯詞。

法院審酌，姜男猥褻少女前案尚未期間，不知悔改這次又犯類似行為，犯後否認、未見悔意也沒有和解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判他1年。

高ㄧ少女面試清潔工，卻被姜姓老闆帶去汽車旅館性交。示意圖／ingimage
高ㄧ少女面試清潔工，卻被姜姓老闆帶去汽車旅館性交。示意圖／ingimage

按摩 汽車旅館 猥褻

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